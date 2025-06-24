國民黨新北書記長等31人遭起訴 涉偽造2566份罷免提議書

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（中央社記者趙敏雅新北24日電）新北檢偵辦罷免提議書涉偽造案，今天起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人，檢方查出，蘇巧慧、張宏陸、李坤城罷免提議人名冊，涉各偽造829份、781份、956份，共2566份。

根據起訴書，陳貞容等31人分別為國民黨新北市黨部及區黨部書記長、執行長等黨職人員或志工，及國民黨新北市青工總會組織成員。國民黨今年1月初提出「以罷制罷」策略，由國民黨組織部徐姓主任指示陳貞容，第一波罷免立委張宏陸、李坤城、蘇巧慧，新北市黨部隨即著手進行罷免提議人名冊蒐集。

起訴指出，國民黨考量新修正的選罷法，新增提議人填具時，應附上身分證正反面影本，並於今年2月20日施行，恐影響名冊蒐集進度，因此在1月22日於黨中央黨部召開全國罷免案專案小組會議，要求各罷免案應於農曆春節後開工日，即2月3日，送交罷免提議人名冊等相關文件至中央選舉委員會。

陳貞容隨即於1月22日至24日間指示罷免案召集人羅大宇、王昱人、謝慶認、陽開茗等人，統一於2月2日備齊罷免提議人名冊等相關文件，但春節期間民眾普遍返鄉過年，名冊蒐集不易，且要在含春節假期內短短10天募足名冊數量，時程明顯不足。

為達成黨中央交辦任務，使罷免案提議人名冊數量達標，陳貞容等人利用國民黨黨員名冊的黨員姓名、出生年月日、身分證字號及戶籍地址等個資抄寫至提議人名冊，並偽造黨員署名，偽造提議人名冊共2566份。期間，陳貞容發給多名抄寫人員新台幣1000元紅包。檢方依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴陳貞容等31人。

檢方審酌，國民黨新北市黨部、區黨部、黨職人員、志工等人偽造罷免提議人名冊達2566份，嚴重侵害憲法保障人民基本權利，犯罪情節及所生損害顯非一次性之偽造文書、非法利用個人資料得比擬。

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檢方指出，陳貞容在本案位居領導地位，起初否認犯罪，後坦承受黨中央指示負責罷免案，因黨中央要求，為達成提議人名冊目標數，才會召集黨部人員偽造蘇巧慧罷免案提議人名冊，並發放紅包等，但對於與謝慶認等人共同涉嫌偽造張宏陸罷免案提議人名冊部分，仍矢口否認，未能完整交代犯罪經過，難認犯後態度良好，建請法院從重量刑。

另外，檢方指出，國民黨新北市黨部書記朱蓓儀、國民黨新北市黨部書記林建鎰、板橋區黨部主委邱宏濱、提議罷免立委張宏陸發起人吳禹辰、板橋區黨部志工朱育萲均矢口否認，推諉卸責，不知悔悟，均建請法院從重量刑。（編輯：林恕暉）1140624