31人涉偽造罷免提議書遭起訴 藍遺憾、綠籲道歉

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（中央社記者王鴻國新北24日電）偵辦罷免提議書涉偽造案的台灣新北地方檢察署今天起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人，中國國民黨新北黨部聲明深表遺憾，民進黨新北黨部籲國民黨為集體造假向全民道歉。

國民黨新北黨部發布聲明表示，司法機關應依法獨立、公正行使職權，但檢方嚴重偏離比例原則，甚至有「辦藍不辦綠」之嫌，令人痛心，更讓社會各界質疑檢調淪為執政黨打擊異己工具，也對各地傳出罷免國民黨籍立法委員涉嫌偽造連署書情事視而不見，甚至不了了之。

國民黨新北黨部說，這種選擇性辦案手法嚴重侵蝕人民對司法公正的信任。一向支持司法獨立，前提是一視同仁、依法行政，而非針對在野黨大肆獵巫。司法如果失去公正，將成為社會分裂與民主倒退元凶。

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民主進步黨新北黨部透過社群網站臉書（Facebook）表示，從之前台南市、台北市、宜蘭縣到新北，證明國民黨抄寫名冊是有組織的犯罪行為，檢調卻尚未查到國民黨中央黨部及領導新北黨部的主任委員黃志雄，是否完美切割讓基層扛罪，人民看在眼裡。

民進黨新北黨部說，偽造罷免名冊就是偽造選票，危害台灣民主基石，請國民黨為集體造假的組織犯罪行為，向全民道歉。（編輯：方沛清/李明宗）1140624