涉偽造約4000份連署 檢起訴國民黨宜蘭縣黨部12人

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，查出國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12名黨部人員，涉嫌指示或偽造提議人名冊約4000份，依個人資料保護法、刑法偽造私文書罪嫌，將12人全部起訴。

宜蘭地方檢察署指出，國民黨宜蘭縣黨部於今年1月22日前某日，接獲國民黨中央下令，須於2月3日取得罷免陳俊宇第1階段所需的3653份提議人名冊，並送至中央選舉委員會。

檢方查出，宜蘭縣黨部明知難以在短時間內取得合格份數的提議人名冊，林明昌、黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐，下令9名鄉鎮市黨部主任須於1月23日、24日，至縣黨部會議室集合抄寫偽造黨員名冊，以完成罷免案的提議人名冊。

謀議既定後，由俞凌傑陪同陳堅豐先以公務電腦連線至國民黨中央的黨籍系統，下載宜蘭縣地區黨員資料，編印成冊，並分配給9名鄉鎮市黨部主任挑選其中的黨員資料抄寫；歷經2天聚集抄寫，共計完成約4000份的偽造提議人名冊。陳堅豐再以時薪新台幣100元至150元計算，自林明昌提供的零用金中，支付每名抄寫者報酬。

今年2月19日，縣黨部將這些約4000份的偽造提議人名冊中，挑選出1106份，另向民眾募得的提議人名冊3100份，共計4206份，由俞凌傑、陳堅豐、不知情的罷免案領銜人李惠玲等，送至中央選舉委員會。

檢方指出，此舉使本不應通過提議的罷免案通過第1階段審查，損害被冒用名義的黨員、陳俊宇、中央選舉委員會及宜蘭縣選舉委員會審核罷免案提議程序是否符合公職人員選舉罷免法規定的正確性。

檢方查出，截至114年2月19日送件前，國民黨宜蘭縣黨部僅向民眾募得約3100份提議人名冊，實際未達第一階段門檻3653份。

檢方認為，林明昌等12人聚集抄寫、聯手偽造及行使提議人名冊的行為，形同以「集體作弊」的方式，完成第1階段罷免程序，而使本不應進入罷免第1階段的罷免程序繼續進行，並以少數人的非法犯行，凌駕原選區選舉人的真實意志，危害國會立法委員身分安定性，造成國家社會動盪，傷害民主制度。

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檢方指出，林明昌、俞凌傑、陳堅豐3人，位居縣黨部核心、領導地位。林明昌推諉卸責，否認犯行；俞凌傑、陳堅豐雖坦承抄寫犯行，但對於林明昌涉案部分極力袒護，也未完整交代犯罪經過，且有串證、滅證之舉，建請3人都予以從重量刑。

至於這起罷免案領銜人李惠玲，因犯罪嫌疑不足，不起訴處分。（編輯：林恕暉）1140619