7/26罷免投票？李進勇：是選項之一但不確定
2025/6/12 09:32（6/12 09:57 更新）
（中央社記者陳俊華台北12日電）中選會主委李進勇今天表示，預計20日召開委員會議處理約26件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間；至於是否為外傳的7月26日投票，他說，是選項之一，但不確定。
立法院內政委員會今天邀中央選舉委員會主任委員李進勇列席，繼續審查中選會114年度預算解凍案。
李進勇會前受訪表示，目前各地立委罷免案的二階審查，都已經陸續報回中央，中選會已決定6月20日召開委員會進行審查，預估這波審查大概是26件，審查的結果如果一切合法，會盡快宣告罷免案成立。
李進勇說，其他可能需要補件的案子，中選會也會盡快通知領銜人補件，一切結果都要等待6月20日委員會的決定，會在適當時間對外說明。根據選罷法規定，在成案之後的20日到60日之內，必須進行罷免案投票。
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李進勇指出，若6月20日宣布成案，估計投票時間會落在7月10日到8月19日之間，這中間有6個星期六，都很可能是投票時間，至於是否為外傳的7月26日，是選項之一，但不確定。
李進勇表示，希望盡量節省社會成本，同時也要考慮選務負荷，所以在20日審查通過的這些案子，既然是同一天宣告成立，投票時間規定也是20日到60日，都是一樣的，原則上將建議委員會投票時間採同一天舉行。（編輯：潘羿菁）1140612
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