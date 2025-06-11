嚴防第三階段罷免投票 朱立倫：全黨進入戰鬥狀態

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）因應多位藍營立委將進入第3階段罷免投票，國民黨主席朱立倫今天表示，全黨都要進入「戰鬥狀態」。他也以「愛國者飛彈」保護台灣與民主比喻，呼籲全黨上下展開「愛國者行動」，共同守護每一席國民黨立委。

公民團體推動罷免藍委2階連署將告一段落，預計多位藍委選區將成案，進入第3階段投票。朱立倫下午在國民黨中常會表示，接下來31個國民黨立委選區都要做好「地方守護」，晚間他將拜訪桃園市長張善政，之後也將陸續與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕見面，一起研討戰略與戰術，由各地縣市首長擔任「指揮官」，領導「地方守護」。

朱立倫說明，在「區域聯防」部分，要整合區域力量，進行跨區協調與協助。黨中央會成立助講團，集合黨內包括立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康等人，在每個區域相互支援、跨區助講，共同協助各區的立委。至於未來的造勢活動，他會與地方首長聯絡安排。

朱立倫也解釋，未來選前幾天再到選前之夜，國民黨將進行全國大造勢，守護每一席國民黨立委。不同意罷免，就是守護台灣的民主，為了台灣大勝利，也就是不同意總統賴清德獨裁、民進黨搞惡罷，大家共同不同意罷免，台灣才能大勝利。

朱立倫強調，全世界各民主國家都在拚經濟，只有台灣賴總統為了個人權力，推動大罷免。國民黨要嚴防第三階段大罷免，全黨進入「戰鬥狀態」。他以「愛國者行動」形容，這就是愛中華民國、愛台灣，保護民主、保護台灣，就如同愛國者飛彈面對所有的空襲與敵人，呼籲大家要以愛國者精神來守護天空。

針對有國民黨地方議員助理涉入共諜案，朱立倫回應，國民黨絕不容許任何違反國安，出賣台灣的共諜，只要有任何黨員涉案，國民黨考紀會就會立即嚴格處分，絕不許這些分子留在國民黨內。

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此外，立法院會10日三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，通過國民黨團所提志願役每月加給新台幣3萬元。朱立倫指出，國民黨支持國防採購、人才培訓以及人力加強，這次提高國軍待遇所增加的預算，也一定會全力支持，教育訓練更是重中之重。

朱立倫表示，對於強化國防、國土、社會韌性的相關預算，國民黨同樣支持，但不應該被放在這次關稅的特別條例中，只要放在國防特別預算或追加預算，國民黨一定全力支持，而且不限於GDP（國內生產毛額）的2.5%，即便增加到GDP的3.5%，也一樣支持。（編輯：張若瑤、萬淑彰）1140611