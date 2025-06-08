加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中南部9日防局部大雨 熱帶低壓估12日前後形成
首頁 / 政治

罷藍委3階投票 綠擬以花蓮「熱區帶動冷區」密接支援罷團

2025/6/8 16:51（6/8 17:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民進黨秘書長林右昌（前）6日前往花蓮聖天宮（帝君廟）參香祈福。（中央社檔案照片）
圖為民進黨秘書長林右昌（前）6日前往花蓮聖天宮（帝君廟）參香祈福。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北8日電）中選會定20日召開委員會議，屆時將確定進入3階罷免投票立委選區。民進黨內人士指出，3階罷免投票將採「公民先行、密接支援」策略，鎖定花蓮讓「熱區帶動冷區」，穩住綠營基本盤出門投下同意票，並催出中間選民返鄉投票。

公民團體推動罷免藍委，即將進入第3階段。民進黨秘書長林右昌上週赴花蓮參香時提到，第3階段將採取「密接支援」策略，會比第2階段更加緊密，不管是文宣、陸戰等行動，都希望更緊密配合公民團體規劃，讓支援更加緊密，發揮最大效能達成大家心中期待目標。

民進黨內人士表示，罷免2階是靠罷團「小蜜蜂式」收集連署書與綠營民代協助衝連署數；第3階段從公告投票日到正式投票，類似一場時間短的小型選戰，策略主軸是「公民先行」，尊重罷團的宣傳行動規劃，民進黨將端出「大選套餐」，協助罷團掛看板、掃市場與辦宣講等活動，海陸空齊發「密接支援」罷團、衝高聲量。

至於林右昌走訪花蓮，黨內人士指出，此行除代表黨中央對花蓮的重視，亦是全黨面對3階罷免的「熱區帶動冷區」起手式，未來會接續走訪各個罷免區，了解公民團體的需求以持續調整助攻形式，並同時整合地方戰力。

黨內人士說，黨中央在2階罷免時已有派部分幹部進駐花蓮協助，近期看到國民黨立委傅崐萁現身市場、送遊覽車等場合，顯示傅崐萁的危機感很重；花蓮是這場大罷免的最具指標性、重中之重選區，當初花蓮的連署書數量衝高，也鼓舞其他較冷的罷區。

google news透過 Google News追蹤中央社

黨內人士指出，為強化「熱區帶動冷區」戰略，中央黨部的組織、青年、客家、新媒體等部門，下週將陸續進駐花蓮從中協助罷團；此外，台中、桃園與新竹在2階收集連署書時，黨中央亦有派人協助，進入第3階段後也將進駐協助。

黨內人士強調，罷免投票除了要穩住民進黨基本盤，讓綠營支持者願意出門投下同意罷免票，更重要的是催出中間選民願意返鄉投票；畢竟，副總統蕭美琴當年能贏得花蓮立委選舉，就是靠在外打拚的花蓮選民願意返鄉投票。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140608

#中選會
#花蓮
#傅崐萁
#民進黨
#林右昌
#國民黨
#罷免
林右昌
林右昌赴花蓮喊做民團後盾 藍嗆幕後黑手不演了會見前美軍印太司令 林右昌：中國併台意圖未改變
傅崐萁
罷免傅崐萁民團站街頭 藍營花蓮黨部發文宣反制遭爆濫用公務車 吳思瑤：爆料要查證勿搞烏龍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：