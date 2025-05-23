核三重啟公投8/23投票 反廢死非重大政策創制複決遭否決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北23日電）中選會委員會議今天審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，核三重啟公投被認定為針對重大政策的創制、複決，確定成案，將於今年8月23日投、開票；至於反廢死公投因偏向立法原則創制，被認定非針對重大政策的創制或複決遭否決。

外界關注公投是否會綁罷免，中央選舉委員會僅說，罷免案如宣告成案，將於宣告成立後20天起至60天內辦理投票。

立法院日前陸續通過反廢死公投及核三重啟公投，交由中選會辦理。中選會下午召開委員會議審議公投提案，中選會主委李進勇、副主委陳朝建等人會後舉行記者會說明。

反廢死公投提案部分，李進勇說，經委員會議討論，審議結果認為此公投非屬公投法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」，並不符合公民投票法第15條第2項規定，礙難辦理公民投票。

中選會委員許惠峰補充指出，反廢死公投案是針對憲法法庭113年憲判字第8號，對於判處死刑必須要有合議庭法官一致決而來，但依據憲法訴訟法第38條，憲法判決將拘束所有機關與人民，因此中選會在審查反廢死公投提案時，發現公投內容已經違反憲法判決意旨。

許惠峰說，中選會也受到憲法法庭判決拘束，而此公投議案偏向立法原則創制，並非重大政策的創制或複決，因此決議礙難辦理。

陳朝建表示，憲法判決具有拘束各機關、人民的效力，中選會、立法院也包含在內，中選會必須依據憲法判決內容辦理選務。

中選會委員會議23日審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，中選會主委李進勇（右2）會後舉行記者會說明。中央社記者賴于榛攝 114年5月23日

核三重啟公投部分，李進勇說，此案合於公投法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」規定，依公民投票法第23條規定，將於8月23日投、開票。

中選會也透過文字說明，中選會對立法院提出的公投提案依法有審查權。從組織面來說，中選會為獨立機關依法獨立行使職權，且依據中選會組織法第6條規定，公民投票公告事項的審議應經中選會委員會決議。

從任務與權限而言，中選會指出，中選會須依法處理公民投票案，而公民投票法是立法院通過施行的法律，立法院決議交由中選會辦理的公民投票案，仍應符合規定。

此外，外界關注公投是否會綁罷免，陳朝建表示，每一罷免案依公職選罷法規定，皆有其處理程序與期程，地方選委會查對後報中選會，中選會如宣告成案，則罷免案將於宣告成立後20日起至60日內辦理投票。

談到辦理公投案與罷免案所需經費，陳朝建指出，經估計選務人力等各項費用，今年單獨辦理公投一案經費約新台幣11億元，而立委罷免案的經費平均一案為2000萬元。

透過 Google News 追蹤中央社

公投法規範，立法院對於「重大政策之創制或複決」事項，認有提出公民投票必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後10天內，交由主管機關辦理公民投票，且不適用第9條至第13條、第17條第1項第3款及第19條規定。

另外，公投法也明定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行一次，以及公民投票日為應放假日。（編輯：林克倫、林興盟）1140523