反廢死公投遭否決 朱立倫批與民意逆風而行

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）中選會今天舉行委員會議決議，反廢死公投不符公投法規定遭否決。國民黨主席朱立倫表示，連民意公投的決定都不可以，他痛批與民意逆風而行。

朱立倫今天晚間南下台中，連跑南區醒修宮、東區樂成宮出席「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，國民黨籍立委柯志恩、謝龍介、羅智強等人出席。朱立倫接受媒體聯訪，關於反廢死公投不符公投法，遭中選會否決，他做上述回應。

朱立倫表示，民進黨完全跟民意逆風而行，民進黨三大主張台獨、廢除死刑、廢除核電，當立法院通過核電延役，民進黨堅持要廢除核電。

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他說，反廢除死刑的公投希望表達反對法官用一致性的決定才能夠判死，透過公投讓民意展現，連表達意見的權利都不給民眾。民進黨因為害怕、因為意識形態想要廢除死刑，而堅持排除掉，民進黨是台灣民主的殺手、民主的墮落者。

朱立倫出席「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，他表示，在野黨幫警消海巡通過退休保障及通過5天假期、核電廠延役20年讓大家不缺電，呼籲大家一定要出來投票，一起反惡罷、反獨裁。（編輯：張銘坤）1140523