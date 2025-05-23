反廢死公投不符規定 藍：譴責中選會違法濫權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北23日電）中選會決議反廢死公投不符規定，國民黨團今天表示，對中選會違法亂權、淪為政黨打手的行徑，給予最嚴厲的譴責。依據公投法，立院提出的公投提案，行政機關、中選會無權進行「政治性實質審查」，中選會的違法決議，就是行政濫權最具體展現。

立法院日前陸續通過反廢死公投及核三重啟公投，交由中選會辦理。中選會今天舉行委員會議決議，反廢死公投不符公投法「重大政策之創制或複決」規定，礙難辦理投票；核三重啟公投訂於今年8月23日舉行投票。

國民黨立法院黨團發布新聞稿表示，反廢死公投被民進黨以違反公投法、行政獨裁手段駁回，針對中選會違法亂權、淪為政黨打手的行徑，國民黨團給予最嚴厲譴責。

國民黨團指出，「反廢死」是超過8成民意的社會共識，憲法法庭卻以113年憲判字第8號判決，讓死刑實質走入歷史，引發社會高度反彈。國民黨團為反映民意才提出反廢死公投，要以人民的集體意志，向民進黨說不。

國民黨團指出，然而民進黨害怕面對8成民意，民進黨黨綱中更是明確主張廢死，而今天這項決議突顯號稱獨立機關的中選會，早已淪為民進黨政治打手、御用工具，這是對台灣民主及為了公投努力的民主前輩最大的汙辱。

透過 Google News 追蹤中央社

國民黨團表示，依據公投法，由立法院提出的公投提案，行政機關、中選會無權進行「政治性實質審查」，今天中選會的違法決議，就是行政濫權最具體的展現。

國民黨團指出，反廢死公投無法交付全民公投，只是民進黨實質獨裁的前菜，未來行政濫權、司法打壓異己的濫權行徑，必將肆無忌憚的全面展開。「今日國民黨，明日全台灣。台灣人民準備好了嗎？」。（編輯：林克倫、林興盟）1140523