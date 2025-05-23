中選會：核三重啟公投8/23投票 反廢死公投不符規定
2025/5/23 18:46（5/23 18:57 更新）
（中央社記者賴于榛台北23日電）立法院日前陸續通過反廢死公投及核三重啟公投，交由中選會辦理。中選會今天舉行委員會議決議，反廢死公投不符公投法「重大政策之創制或複決」規定，礙難辦理投票；核三重啟公投訂於今年8月23日舉行投票。
公投法第15條第2項規範，立法院對於第2條第2項第3款之事項，認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後十日內，交由主管機關辦理公民投票，不適用第9條至第13條、第17條第1項第3款及第19條規定。
另外，公投法第23條明定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行一次，以及公民投票日為應放假日。（編輯：林克倫）1140523
延伸閱讀藍拋反廢死反戒嚴公投 中選會主委：邏輯矛盾即使通過也無效批重啟核三公投通過 廢核團體籲加速再生能源黃國昌：核管法盡速三讀 民眾黨力推核三延役公投重啟核三公投逕付二讀 周春米譴責：不顧屏東人核三廠2號機命運 賴總統：評估是否有重啟安全條件反戒嚴、移轉投票未趕上送件期限 今年無法公投掀朝野交鋒
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。