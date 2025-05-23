中選會：核三重啟公投8/23投票 反廢死公投不符規定

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（中央社記者賴于榛台北23日電）立法院日前陸續通過反廢死公投及核三重啟公投，交由中選會辦理。中選會今天舉行委員會議決議，反廢死公投不符公投法「重大政策之創制或複決」規定，礙難辦理投票；核三重啟公投訂於今年8月23日舉行投票。

公投法第15條第2項規範，立法院對於第2條第2項第3款之事項，認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後十日內，交由主管機關辦理公民投票，不適用第9條至第13條、第17條第1項第3款及第19條規定。

另外，公投法第23條明定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行一次，以及公民投票日為應放假日。（編輯：林克倫）1140523