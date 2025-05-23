反戒嚴、移轉投票未趕上送件期限 今年無法公投掀朝野交鋒

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（中央社記者王承中、王揚宇台北23日電）國民黨團今天表示，在野黨團所提「反戒嚴公投」和「國內移轉投票法制化公投」，因民進黨團冗長發言、杯葛審查，未能在法定最後送件日前通過，無法在今年交付全民公投。民進黨團反駁，國民黨明知「反戒嚴公投」提案語焉不詳，才「放生」此案。

國民黨立法院黨團日前提出「反廢死」、「反戒嚴」公投提案，民眾黨立法院黨團也提出「重啟核三」、「國內移轉投票法制化」公投提案。立法院分別在16日、20日兩天，表決通過國民黨團所提「反廢死」公投，以及民眾黨團所提「重啟核三」公投。

國民黨團今天發布新聞稿表示，為守護中華民國、捍衛台灣民主價值，國民黨團提出「反廢死」和「反戒嚴」兩項公投，民眾黨團提出「重啟核三」、「國內移轉投票法制化」兩項公投。在民進黨的議事杯葛下，在野黨團共同努力通過「反廢死公投」及「核電延役公投」，預定將在8月23日投票。

國民黨團表示，但因民進黨團在院會以冗長發言杯葛審查，議事進程受到延宕，以致於「反戒嚴公投」和「國內移轉投票法制化公投」，未能在法定最後送件日前，於立法院表決通過，無法在今年8月23日交付全民公投。

國民黨團批評，對於民進黨害怕人民、害怕公投的作法，深感遺憾。雖然「反戒嚴公投」和「國內移轉投票法制化」提案趕不上今年的公投，但仍會透過國會把關，不讓總統賴清德效法韓國前總統尹錫悅大搞戒嚴，一定全力守護台灣民主及中道價值。

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對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪指出，國民黨作賊心虛，藍白是國會多數，想要通過的議案，哪一個不是強渡關山、哪一個不會通過。

吳思瑤也說，國民黨團丟包毫無社會正當性的「反戒嚴公投」，是因為知道此提案語焉不詳、會被打臉，才選擇放生，且之前還變更議程，讓台灣民眾黨立法院黨團排在後面的核三延役公投插隊進來。（編輯：萬淑彰）1140523