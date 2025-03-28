李進勇：立院首次交付公投 是否符合要件需集思廣益

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（中央社記者郭建伸台北28日電）國民黨團提出反廢死、反戒嚴公投案引發關注。中選會主委李進勇今天受訪表示，立法院首次交付公投希望在完全合法情況下進行，但其中考驗是依法僅限於重大政策創制或複決，是否符合基礎要件仍需集思廣益。

立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。民進黨立法院黨團指25日會議違法、表決無效，26日起在議場前排班，27日傍晚更在立法院議場4個出入口貼上「違法會議、決議無效」封條，表達訴求，並於今天一早搶先進入議場，在議場布置封條，以標語手板占據主席台。

雖然目前立法院主席台被占據，但立法院今天原訂議程為施政總質詢，官員仍照往例前往議場備詢。李進勇在進入議場時接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待國民黨團提出的反廢死、反戒嚴公投案。

李進勇表示，這是第一次立法院按照公投法第15條第2項交付公投，過去並沒有案例，有很多法律適用疑義有待大家平心靜氣檢討，目的是讓公投成案時符合法律規定，這是中選會的立場。

李進勇表示，中選會希望立法院第一次交付公投，能夠在完全合法的情況下進行，但其中碰到很大的考驗，是立法院依法交付公投，僅限於重大政策創制或複決，這兩個公投案是否符合這個基礎要件，這點需要集思廣益，並以各種不同面向檢討認定。

媒體詢問，是否認為立法院25日院會將兩公投案逕付二讀違法，或是可能成為後續考量違法標準。李進勇表示，中選會尊重立法院程序，這個基礎問題要進一步確認，因為這是公投案第一次碰到的案例，希望能平心靜氣、集思廣益，理性審慎討論問題。

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此外，媒體報導指出，國民黨新北黨部主委質疑民進黨立委第一階段罷免牛步，明顯有政治干擾。對此，李進勇表示，所有過程都是按照法律規定時程，過程非常透明，可供外界檢視，外界不用過多猜測，甚至是以訛傳訛。

李進勇表示，中選會是獨立機關，並依法行政，希望大家都依法進行程序。（編輯：蘇志宗）1140328