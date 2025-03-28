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民進黨團議場貼封條占主席台 柯建銘：不會坐以待斃

2025/3/28 08:19（3/28 08:58 更新）
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立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。民進黨立法院黨團上午7點便搶先進入議場，並場內布置「違法會議 決議無效」等封條及手牌標語，並在場內呼口號表達訴求。中央社記者吳家昇攝 114年3月28日
立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。民進黨立法院黨團上午7點便搶先進入議場，並場內布置「違法會議 決議無效」等封條及手牌標語，並在場內呼口號表達訴求。中央社記者吳家昇攝 114年3月28日
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（中央社記者郭建伸台北28日電）為阻擋25日院會議事錄確認，民進黨團今天一早拂曉出擊，上午7時搶先進入議場，並在議場布置封條，以標語手牌占據主席台。民進黨團總召柯建銘今天表示，等待國民黨團所說的強大武力，民進黨團不會坐以待斃。

立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。民進黨立法院黨團指25日會議違法、表決無效，26日起在議場前排班，27日傍晚更在立法院議場4個出入口貼上「違法會議、決議無效」封條，表達訴求。

今天上午近7時，民進黨立委兵分4路將議場4個門的封條拆下。柯建銘於進入議場前表示，昨天晚上把議場封起來，是怕國民黨立委像鬼一樣半夜偷開會，如同25日院會的狀況，他在等待國民黨立法院黨團總召傅崐萁用最強的暴力來對付民進黨團，傅崐萁若敢動他一根汗毛，2300萬人民都眼睜睜看著。

柯建銘呼籲立法院長韓國瑜，若膽識好就趕快過來拆封條，並預告今天會把議場布置很歡樂。由於傅崐萁昨天接受訪問時曾表示，排除民進黨立委，全武行是選項之一，柯建銘今天回嗆，他們等待國民黨團所說的強大武力，民進黨不會坐以待斃。

柯建銘曾持拐杖於26日院會砸主席台下方的桌子，拐杖斷掉的部分砸到國民黨立委徐巧芯的手，民進黨團幹事長吳思瑤今天在議場門口拿著柯建銘的拐杖形容，「這是民主的魔法杖」。

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待議事人員開門後，民進黨立委便進入議場，於上午7時6分搶先遞送討論事項及增列的報告事項。隨後，民進黨團在主席台放置「撤回違法公投」、「違法會議，表決無效」等標語手牌，並在議場牆壁貼上許多封條。

雖然沒有民進黨立委主動坐上主席台，但仍有民進黨立委坐在主席台周圍座位，布置好議場後，民進黨立委數度高喊「大罷免、大成功」。（編輯：張良知）1140328

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為阻擋25日院會議事錄確認，民進黨立法院黨團28日一早拂曉出擊，上午7時便搶先進入議場，並在議場布置封條，並以標語、手牌等占據主席台。中央社記者吳家昇攝 114年3月28日
為阻擋25日院會議事錄確認，民進黨立法院黨團28日一早拂曉出擊，上午7時便搶先進入議場，並在議場布置封條，並以標語、手牌等占據主席台。中央社記者吳家昇攝 114年3月28日
為阻擋25日院會議事錄確認，民進黨立法院黨團28日一早拂曉出擊，上午7時搶先進入議場布置。黨團總召柯建銘（前左3）表示，等待國民黨團所說的強大武力，民進黨團不會坐以待斃；黨團幹事長吳思瑤（前左4）則拿著柯建銘的拐杖形容，「這是民主的魔法杖」。中央社記者吳家昇攝 114年3月28日
為阻擋25日院會議事錄確認，民進黨立法院黨團28日一早拂曉出擊，上午7時搶先進入議場布置。黨團總召柯建銘（前左3）表示，等待國民黨團所說的強大武力，民進黨團不會坐以待斃；黨團幹事長吳思瑤（前左4）則拿著柯建銘的拐杖形容，「這是民主的魔法杖」。中央社記者吳家昇攝 114年3月28日
立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。圖為民進黨立法院黨團28日一早動員，將27日貼在大門上的「違法會議、決議無效」封條撕去，準備進入議場。中央社記者翁睿坤攝 114年3月28日
立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。圖為民進黨立法院黨團28日一早動員，將27日貼在大門上的「違法會議、決議無效」封條撕去，準備進入議場。中央社記者翁睿坤攝 114年3月28日
民進黨立法院黨團指25日會議違法、表決無效，因此26日起在議場前排班，27日傍晚更在立法院議場4個出入口貼上「違法會議、決議無效」封條。圖為28日一早，民進黨立委準備拆下門上封條時，呼喊口號表達立場。中央社記者翁睿坤攝 114年3月28日
民進黨立法院黨團指25日會議違法、表決無效，因此26日起在議場前排班，27日傍晚更在立法院議場4個出入口貼上「違法會議、決議無效」封條。圖為28日一早，民進黨立委準備拆下門上封條時，呼喊口號表達立場。中央社記者翁睿坤攝 114年3月28日
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