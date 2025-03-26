反廢死反戒嚴公投案逕付二讀 綠指會議無效 藍反批不甩議事規則

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（中央社記者林敬殷、王承中台北26日電）立法院會昨天在表定開會時間結束的晚間6時後，於7時30分由藍白立委聯手，將反廢死及反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團今天重申昨天會議無效，並批評立法院長韓國瑜違法亂紀、立法院秘書長周萬來「周亂來」，要求韓國瑜出面解釋。

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強今天在國民黨團記者會中表示，昨天柯建銘有來進行朝野溝通，現場國民黨團表達，按照議事規則第22條，昨天的會議自動延長到質詢結束，最晚可以到午夜12時。包含民眾黨團總召黃國昌也在，也提出議事規則第22條。

羅智強指出，在野黨講得很清楚，昨天的會議時間就是到質詢結束，所以民進黨非常清楚昨天的會議是否有按照議事關責，但柯建銘堅持下午6時就要走人，根本不甩立法院議事規則。

民進黨團上午舉行記者會，並於記者會後由黨團總召柯建銘、黨團幹事長吳思瑤帶領下，步行前往院長室找韓國瑜，因韓國瑜不在辦公室，民進黨立委一行轉往秘書長辦公室，周萬來也不在辦公室，最後轉往院長辦公室旁的會客室等候。

柯建銘表示，依據立法院議事規則第22條，總質詢時候可以延長開會時間，但也依據立法院議事規則第27條，需要徵求大家同意，必須在下午6時會議時間結束前表決延會與否，立法院從來沒有一天是例外的，即便在去年藍白聯手通過國會擴權法案時，也是要表決延長開會時間。

柯建銘說明，昨天晚間6時10分，他和吳思瑤陪同行政院長卓榮泰去找韓國瑜，問韓國瑜「應該可以走了吧？」韓國瑜點頭，他還問了第2次，韓國瑜還是點頭，卓榮泰是很有禮貌的尊重立法院，結果，後來還繼續總質詢。

柯建銘指出，不要以為民進黨會善了，他要提出最嚴正的抗議，會議無效就是無效，韓國瑜在昨天晚間7時10分才進入議場主持，「時間超過開會怎麼能算數？」

吳思瑤解釋，立法院昨天的會議通知單上，清楚寫明會議時間就是上午9時到下午6時，立法院議事規則第27條規定，任何會議要延長，前提是在會議時間結束前要進行全場是否同意，昨天在6時前，院會沒有進行這個程序。

吳思瑤提到，周萬來自己寫的書，昨天自己打臉，周萬來的書可以丟掉了。民眾黨團總召黃國昌也一樣，提出延長開會時間提案，卻去上節目，直到下午6時10分才回到立法院，黃國昌也錯誤引用的議事規則第22條，黃國昌對議事規則的理解，就跟周萬來的書一樣，奇爛無比。

吳思瑤強調，議事規則第22條成立的前提是已經進入質詢時間，若已進入質詢時間，還有立委沒有質詢完，確實可以質詢到當日質詢結束，昨天會議到6時前都不在質詢時間。

記者會上也出示錄影帶，證明卓榮泰昨晚6時10分拜會韓國瑜，民進黨立委郭昱晴及黨團書記長陳培瑜表示，卓榮泰在下午6時10分到達院長休息室，當面詢問韓國瑜是否可以離開，韓國瑜則是7時18分才進入議場，民進黨團全程皆有錄影，國民黨團不要再造謠。

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對於昨天柯建銘拿拐杖敲打主席台抗議議事進行，拐杖不巧飛到國民黨立委徐巧芯身上。對於徐巧芯稱遭擊傷揚言提告，柯建銘回應，若敲壞公物，他會全數賠償，徐巧芯是受到驚嚇，若她誣告是會有刑責的。

至於2項公投提案逕付二讀後，民進黨團的後續因應，柯建銘表示，這是營業秘密，未來情勢千變萬化，不能對外說。（編輯：張若瑤）1140326