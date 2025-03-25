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政院：立院未延長開會 卓榮泰獲韓國瑜同意才離開

2025/3/25 21:46（3/25 22:22 更新）
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立法院長韓國瑜（中後）25日在討論事項處理完畢後，晚間7時45分宣布進行施政質詢，並請議事人員通知行政院長及閣員列席備詢；30分鐘休息後行政院長及閣員仍未到議場，韓國瑜隨後宣布散會。中央社記者張新偉攝114年3月25日
立法院長韓國瑜（中後）25日在討論事項處理完畢後，晚間7時45分宣布進行施政質詢，並請議事人員通知行政院長及閣員列席備詢；30分鐘休息後行政院長及閣員仍未到議場，韓國瑜隨後宣布散會。中央社記者張新偉攝114年3月25日
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（中央社記者賴于榛台北25日電）立法院歷經一天朝野攻防未能進行施政總質詢，今天晚間恢復開會時，行政院長卓榮泰等內閣官員已離開。政院解釋，立院未宣布延長會議，卓榮泰是在獲得韓國瑜同意後才率團隊離開，相關程序皆依立法院所發會議通知以及立法院議事規則規定進行。

民進黨立委今天占領立法院主席台杯葛議事，卓榮泰未能上台接受施政總質詢，不過，國民黨立委晚間6時許趁民進黨立委離開主席台後，趁勢站上主席台，請韓國瑜繼續開會，在人數優勢下，經表決將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀。韓國瑜隨後宣布繼續進行對行政院長的總質詢，但卓榮泰已經離開。

韓國瑜指出，請行政院官員務必到立法院備詢履行憲政義務，隨後便宣布散會。

行政院發言人李慧芝晚間則透過媒體群組表示，卓榮泰是在上午8時58分許進入立院議場，中午休息時約12時3分離開，於休息時間結束後，在下午2時26分許再次進入立法院議場，會議時間結束後，卓榮泰向韓國瑜道別並獲同意後，在下午6時15分許離開立法院。

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李慧芝表示，根據立法院24日所發給行政院長卓榮泰的函文，主旨是「請率同貴院各部會首長列席114年3月25日本院第11屆第3會期第6次會議，對貴院長所提施政方針及施政報告繼續質詢，請查照」；而立法院議事規則第22條第1項前段則規定，「本院會議開會時間為上午9時至下午6時」，行政院是按照立法院所通知、以及立法院議事規則所訂的開會時間內，在立法院內等待備詢。

李慧芝說，由於今天會議時間結束前立法院仍有討論事項尚未進行，並未正式進入「繼續質詢」程序，在立法院並未宣布延長會議的狀態下，卓榮泰在開會時間結束後，獲得韓國瑜同意才率行政團隊離開立法院，相關程序皆依立法院所發會議通知以及立法院議事規則規定進行。（編輯：林興盟）1140325

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