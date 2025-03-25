藍白立院突襲 反廢死反戒嚴公投逕付二讀

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（中央社記者王承中台北25日電）新黨副秘書長游智彬持立院記者證進入議場2樓直播惹議，民進黨立委今天再度占領主席台杯葛議事。國民黨立委晚間趁民進黨立委離開主席台後，趁勢站上主席台，請立法院長韓國瑜繼續開會，在人數優勢下，經表決將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀。

國民黨17日提出反廢死、反戒嚴公投。由於18日立法院程序委員會未排定21日至25日院會議程，交院會處理。立法院會21日上午經表決，通過國民黨團提案，確定21、25日院會議程，並將反廢死、反戒嚴公投增列為討論事項。

國民黨團原擬在21日院會中，經表決，將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，但由於新黨副秘書長游智彬持立法院記者證進入議場二樓媒體採訪區直播，引發民進黨立委質疑並占領主席台抗議，導致立院議事空轉。

立法院會今天上午繼續開會，針對國民黨團所提的反廢死公投案進行大體討論，立法院長韓國瑜在上午9時宣布開會後，請民進黨立委陳培瑜上台發言，但現場的民進黨立委隨即提出「權宜問題」，並占領主席台，韓國瑜宣布休息10分鐘，離開議場，立法院議事空轉。

民進黨立委持續占領議場主席台至晚間6時許後，見國民黨立委遲未動員清場，便離開議場。但國民黨立委隨即站上主席台，韓國瑜於晚間7時20分許進入議場，宣布繼續開會。民眾黨團總召黃國昌也率黨籍立委進入議場。

韓國瑜在主席台上宣布，這次會議自21日確認議程，安排討論事項及總質詢，國民黨團、民眾黨團分別向他請求依立法院議事規則第22條「本次會議應該延長至本日排定質詢委員質詢結束為止」，他是依規定進行後續事宜。

在場的民進黨團幹事長吳思瑤等民進黨立委，在議場中間舉牌高喊「違法會議，會議無效」，民進黨團總召柯建銘則不斷拿拐杖敲擊桌子及發言台，而國民黨立委則從主席台上輪流回到座位上按表決器，民進黨立委則放棄投票。

最後藍白在人數優勢下，立法院會經表決，將國民黨團所提的反廢死公投、反戒嚴公投逕付二讀，並由國民黨團負責召集朝野協商。

反廢死公投方面，公投主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」是否有當？敬請全民公決。

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至於反戒嚴公投，公投提案主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」。是否有當？敬請公民公決。

由於今天立法院會排定的議程在處理國民黨團所提的兩項公投案逕付二讀後，將繼續對行政院長進行施政總質詢。韓國瑜在討論事項處理完畢後，於晚間7時45分，宣布進行施政質詢，並請議事人員通知行政院長及閣員列席備詢。隨後韓國瑜再度宣布休息，表定第一位質詢的國民黨立委蘇清泉則在質詢台等待中。（編輯：謝佳珍）1140325

國民黨立委25晚間趁民進黨立委離開主席台後，站上主席台請立法院長韓國瑜繼續開會，在人數優勢下，經表決將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。圖為民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）手持敲斷掉的拐杖大聲抗議。中央社記者張新偉攝114年3月25日