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民進黨團抗議3/25立院會議無效 朝野上演表決戰確認議事錄

2025/4/11 11:42（4/11 12:36 更新）
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立法院會3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團11日在議場中央地上擺放「非法會議無效 反對違法表決」布條，並高舉打上紅叉的議事錄表達訴求。中央社記者吳家昇攝 114年4月11日
立法院會3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團11日在議場中央地上擺放「非法會議無效 反對違法表決」布條，並高舉打上紅叉的議事錄表達訴求。中央社記者吳家昇攝 114年4月11日
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（中央社記者郭建伸台北11日電）民進黨團質疑3月25日立法院會是無效會議，連日占據主席台導致議事空轉。立法院今天雖然正常開會，但在確認議事錄時上演表決戰，民進黨立委高喊「非法會議無效」，但在藍白人數優勢下仍確認議事錄。

立法院朝野黨團日前協商決議，11日院會上午處理「警察人員人事條例」覆議案，下午邀行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，針對美國關稅政策因應作為提出專案報告並備詢。

民進黨團日前抗議3月25日晚上7時後進行的立法院會無效，連日占據主席台，導致立院多日議事空轉。立法院會今天雖照常開會，但民進黨團在國是論壇後就在議場內鋪上巨型的議事錄紙張，上頭除了打叉還印有「非法會議無效，反對違法表決」。

院會開始後，民進黨團祭出表決戰，先是提案增列報告事項，還提案指出，「韓國瑜帶頭違法，與國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等共62位藍白立委惡意曲解議事規則、違法亂紀，要將62位藍白立委移送紀律委員會」。不過，經過表決，民進黨團提案未通過。

待院會進入確認議事錄環節，民進黨團提出3月25日未依規定延長會議時間，為違法會議，議事錄顯有錯誤，不應予以確定。民進黨立委在議場內聚集，手持畫有打叉的議事錄，並不斷高喊「非法會議無效，反對違法表決」、「大罷免、大成功」等口號。

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不過，韓國瑜表示，有關3月25日院會，是由國民黨團、民眾黨團提出請求，依照議事規則第22條「延長至排定委員質詢結束為止」，他依照規定進行後續討論事宜，並無不妥；議事錄是依據會議實際結果記錄，立法院公報可供印證，因此第3會期第6次會議的議事錄沒有民進黨團所指的錯誤情事。

隨後，韓國瑜裁定，請朝野立委針對「確認議事錄」一案表決。表決過程中，民進黨立委在議場內痛批「院長丟臉」、「民主殺手韓國瑜」，並不斷拍打桌子以示抗議。然而，由於藍白具有人數優勢，表決結果贊成為60人、反對50人，重付表決亦然。（編輯：謝佳珍）1140411

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