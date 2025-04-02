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司委會邀周萬來報告 藍黨團：私設刑堂將全體抵制

2025/4/2 11:40（4/2 12:26 更新）
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立法院司法及法制委員會2日邀請立法院祕書長周萬來等人就國會擴建等議題進行專題報告，因周萬來請假未出席，民進黨立法院黨團在委員會擺出協尋看板。中央社記者張皓安攝 114年4月2日
立法院司法及法制委員會2日邀請立法院祕書長周萬來等人就國會擴建等議題進行專題報告，因周萬來請假未出席，民進黨立法院黨團在委員會擺出協尋看板。中央社記者張皓安攝 114年4月2日
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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨立法院黨團今天表示，民進黨團在司法及法制委員會安排「立法院擴建專案報告」，要求立法院秘書長周萬來備詢，明顯是要私設刑堂、公器私用、挾怨報復、霸凌基層公務員，國民黨團完全不能接受，將全體抵制此次專案報告。

民進黨立法院黨團為阻擋3月25日院會議事錄確認，4月1日上午7時搶先進入議場，占據主席台周邊，高喊「大罷免、大成功」等口號。立法院長韓國瑜未進場宣布開會，立法院會空轉一整天。

國民黨團今天透過新聞稿表示，民進黨立法院黨團為了阻擋國民黨團所提出的「反廢死」、「反戒嚴」的2項公投案，將立法院院會整整癱瘓4天，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤帶頭查封立法院議場，杯葛施政總質詢打臉卓榮泰，是公然癱瘓院會、毀憲亂政。

國民黨團指出，民進黨團現在更加碼要癱瘓立法院8個委員會。3月31日在教育及文化委員會不斷提出散會動議杯葛「還電於民」修法；在內政委員會冗長發言抵制「還假於民」修法；今天又將內政、經濟、衛環委員會原本的會議及考察取消，在司法及法制委員會安排「立法院擴建專案報告」，卻自己排案自己霸占主席台，民進黨當家鬧事、癱瘓政府、癱瘓國會的手法，「沒有他做不到，只有你想不到」。

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國民黨團提到，一個坐擁新台幣3兆元中央政府總預算的行政院、執政黨黨團，宣稱連衛生紙都買不起，現在突然安排立法院擴建的專案報告，要求周萬來、議事處處長備詢，明顯是要私設刑堂、公器私用、挾怨報復、霸凌基層公務員，國民黨團完全不能接受，更無法認同，國民黨團將全體抵制此次專案報告，表達對民進黨政府、民進黨團當家鬧事、毀憲亂政，最嚴正的抗議及不滿。

國民黨團強調，要對民進黨政府及民進黨團現在為了大惡罷，不惜癱瘓國會、滿口造謠、製造社會對立、管制言論自由、戒嚴國會表達最嚴厲的譴責。（編輯：張若瑤、林淑媛）1140402

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