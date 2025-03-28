中選會：反廢死反戒嚴公投案是否符定義 仍待集思廣益

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（中央社記者賴于榛台北28日電）立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，中選會今天說明，目前2公投案是否符合重大政策的「創制」或「複決」的定義，仍待社會集思廣益，中選會也還未收到立法院決議的公投函文，待收到後將召開中選會委員會議審議。

立法院會25日將國民黨立院黨團提案的反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，預計今天院會將確認議事錄。

中選會今天透過文字說明指出，中選會主委李進勇日前指反廢死、反戒嚴公投案並未符合公投法所定重大政策的「創制」或「複決」的定義範疇，這非極少數媒體報導所稱的未符合重大政策範疇，而是尚未符合重大政策的創制或複決的定義。中選會指出，目前2公投案是否符合重大政策的「創制」或「複決」的定義，仍待社會集思廣益。

根據公投法，立法院對於公投法第2條第2項第3款的事項，也就是「重大政策之創制或複決」認有提出公民投票必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後10天內，直接交由主管機關辦理公民投票。

中選會解釋，創制是指現在政府沒有做的重大政策，擬透過公投的民主程序，希望政府能夠制定並施行新政策，這是「從無到有」的過程；「複決」則專指對政府依法實施的重要政策，則擬透過公投決定的民主程序，要求政府予以廢止或要求停止的民主訴求。

中選會指出，創制、複決的定義無論是各國公投制度、比較公投法或司法實務見解，暨長久以來的選務法令實務及有關法政學理學說等，都是如此見解。

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中選會還說，公投法第30條則規定公投決定結果要有其法律效力，若是無效力的諮詢性公投者，除是否符合公投法規定外，屆時要如何施行或辦理皆可斟酌。

不過，中選會也表示，目前尚未收到經立法院決議的公投函文，若有收到，將會於收到後召開中選會委員會議審議，並依公投法規定，再做適法暨適當的處理。（編輯：蘇龍麒）1140328