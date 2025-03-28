民進黨團占據主席台 傅崐萁：秉持善意靜候開會

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（中央社記者王承中台北28日電）民進黨團為阻擋25日院會議事錄確認，今天一早占據主席台。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團會秉持善意，靜候何時開會，希望民進黨團不要再占據議場主席台，癱瘓議事。

立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，今天院會將確認議事錄。為阻擋院會議事錄確認，民進黨團今天一早拂曉出擊，上午7時搶先進入議場，並在議場布置封條，以標語手牌占據主席台。民進黨團總召柯建銘表示，等待國民黨團所說的強大武力，民進黨團不會坐以待斃。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在立法院接受媒體聯訪表示，今天國民黨團還是會秉持善意，靜候何時開會，希望民進黨團不要再占據議場主席台，癱瘓議事，讓大家有一個潔淨的問政空間可以好好問政。

傅崐萁指出，今天院會是對行政院長卓榮泰總質詢，會議時間就是到午夜12時，呼籲民進黨立委離開議場主席台。

傅崐萁表示，國會議員在立法院本來就應該好好開會，有這麼多重大民生法案需要推動，包括賴政府要推動的國安法相關修法、大法官人事案，以及對行政院長的總質詢也還在進行，而執政的民進黨卻一再癱瘓立法院，把所有人都綁成肉票，到底要做什麼。

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傅崐萁指出，大家遵守議事規則開會，民進黨團現在卻把立法院弄成跟刑場一樣，這麼多的封條，到底是要把誰當肉票，柯建銘是要把卓榮泰押赴刑場嗎。這是一個民主的國會，為何不能好好開會討論，希望柯建銘回頭是岸。

對於柯建銘放話要跟傅崐萁單挑，傅崐萁表示，他敬老尊嚴，怎麼可能欺負年紀大的柯建銘，請柯建銘不要用這樣粗暴的手段對付在野黨，希望大家能夠好好開會。（編輯：蘇志宗）1140328