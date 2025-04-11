藍推計時器籲政府速交解凍報告 綠：怕罷免才著急

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、林敬殷台北11日電）國民黨團今天推出預算解凍計時器網站，呼籲民進黨政府盡快送交預算解凍報告，別再搞政治操作。民進黨團幹事長吳思瑤表示，行政院已多次提醒解凍有程序要走，一定會拖時間，藍白立委現在怕罷免才急著解凍，釀成大錯。

國民黨立委牛煦庭、葛如鈞、吳宗憲等人，今天在立法院國民黨團召開「預算解凍計時器啟動，民進黨不要再打假球」記者會，現場公開由葛如鈞設計的預算解凍計時器網站（https://unfreeze.kmt.studio/），呼籲民進黨政府盡快送交解凍報告，並請全民一起監督。

根據網站所述，目前距離總統賴清德公告今年度總預算，已經過了21天，共有1413案預算凍結案待行政機關提出書面報告解凍，根據網站顯示，目前總預算的總體解凍進度為0，立法院8個常設委員會各自的預算解凍進度也均為0。

葛如鈞指出，他這會期擔任立法院教育及文化委員會召委，這會期開始，就希望能夠排審預算解凍，但非常奇怪的是，距離賴總統公告總預算後，已經過了21天，行政機關卻沒有送來任何的解凍報告，不禁讓人懷疑是否有人在背後主導，預謀犯案。

葛如鈞表示，各委員會的國民黨召委都願意排審預算解凍，所以現在到底是誰在阻擋預算解凍，國民黨團今天鄭重推出這個預算解凍計時器，呼籲全民一起來監督。

牛煦庭指出，面對總預算審查的結果，民進黨政府口口聲聲喊告急、斷炊，國家要完蛋，但對能夠解凍的預算，至今不願提交書面報告解凍。所以從來不是在野黨凍結多少的問題，而是執政黨不願意解凍的問題。

牛煦庭表示，現在看起來打假球、不願意讓預算解凍的就是民進黨自己，很多政府單位也私下表達解凍報告其實都已準備好，但對於為何沒有送，則支吾其詞，僅表示大家心裡都有數，所以很明顯就知道誰是在認真監督，又是誰在搞政治操作。

吳宗憲指出，行政院不送預算解凍報告，民進黨召委不排審預算解凍案，就只為了給大罷免添柴火，什麼民生議題、國家需求、外交困境，其實民進黨一點都不在乎，只想透過大罷免，讓台灣走向極權、戒嚴，想盡辦法讓五權全部收歸己有。

透過 Google News 追蹤中央社

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪指出，國民黨立委當時大凍預算的時候，行政院多次提醒「解凍有程序要走，一定會拖時間，不是今天凍、明天就能解」、「以前甚至都到12月才能解凍完成」，現在應驗，只是藍白當時不聽。

吳思瑤表示，挽救總預算最好的機會，是支持總預算覆議案，但藍白立委卻反對，現在怕罷免才急著解凍，釀成大錯，試圖洗白自己的罪行，一切都「太遲了」，而且犧牲的是全民。（編輯：翟思嘉）1140411