游智彬直播惹議 立院禁止採訪並註銷證件

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（中央社記者王承中台北25日電）民進黨立委今天再度對新黨副秘書長游智彬持立院記者證進入議場2樓直播提出質疑，並占據主席台杯葛議事。立法院發布新聞稿指出，游智彬的行為違反立法院採訪規則規定，已禁止游智彬進入立院採訪，並註銷游智彬的採訪證件。

立法院會今天繼續處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，由於民進黨立委再度對游智彬持立院記者證進入議場2樓直播提出質疑，並占據主席台抗議，立法院長韓國瑜宣布休息，目前朝野立委正在議場對峙。

立法院今天發布新聞稿指出，21日上午台灣威卜菸草減害網路媒體記者游智彬於議場2樓記者席直播謾罵立委，其行為違反立法院採訪規則第9條規定，秘書處已自24日起禁止游智彬本會期進入立院採訪；另依立法院採訪證件發放要點第7點規定，註銷游智彬的採訪證件。

立法院表示，查台灣威卜菸草減害網路媒體於114年1月10日申請本屆第3會期記者證，秘書處依據「立法院採訪證件發放要點」第4點規定「6.網路報：設有定期更新新聞報導（不含部落格）之公開網站中可供讀者閱覽之電子報為限。」核發該媒體所屬記者立院會期採訪證件。

立法院指出，經查立法院第8屆以前採訪證件採總量管制，核發上限500張。立法院自第9屆起以「開放的新國會」為目標，民國105年2、3月間，由時任立法院副院長蔡其昌邀集各界研議後，以開放為原則修正「立法院採訪證件發放要點」。

立法院表示，第9屆採訪證件自第1會期581張，成長至最高第5會期1707張，第10屆第8會期最高已達到2018張，目前第11屆第3會期核發2,197張，與歷年媒體發展現況相較並無浮濫情事。

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立法院指出，目前媒體記者資格認定係由所屬媒體自行核發工作證，不需公部門審核同意，因此立院對於新聞媒體或記者身分認定，尊重憲法對人民工作權及言論自由保障，採取開放原則，對每家申請數量亦尊重其採訪專業路線安排。

立法院表示，自第9屆開始媒體申請採訪證件，依立法院採訪證件發放要點第3點規定，僅需公司或個人檢送採訪人員姓名、聯絡電話及照片一式等資料。立院亦無法源依據查調申請採訪證件機構或個人的營業資料或前科等紀錄，或審核媒體平台言論內容、成員政黨政治傾向等拒發採訪證件。（編輯：蘇龍麒）1140325