陸委會：新黨游智彬獲補件通知 有赴陸拿除籍文件

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（中央社記者李雅雯台北10日電）陸委會副主委梁文傑今天表示，新黨副秘書長游智彬接獲「喪失原籍證明」補件通知後，有回去（中國大陸）拿除籍文件，「這表示他認為台灣身分比較有價值」。

游智彬10日晚回應中央社表示，不知道政府哪來回去拿除籍文件資訊，政府時時在做監控嗎。到底有沒有除籍，這是個人隱私，沒有必要對梁文傑報告，「我是堂堂正正台灣人、也是堂堂正正中國人，政治觀從一而終」。

大陸委員會（陸委會）10日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，游智彬也是這波清查被要求補件喪失原籍證明的對象。

梁文傑指出，陸委會有收到檢舉游智彬信件，於是轉交移民署處理；移民署通知游智彬補件後，「他有回去拿除籍文件，這表示他認為台灣身分比較有價值」。

梁文傑提到，游智彬的情況不是唯一個案，有好幾位較為知名的、在2004年新規生效前入籍台灣的陸配也有回去拿除籍文件。

梁文傑表示，游智彬有桃園市政府市政顧問身分，由於這是無給職，沒有牽涉什麼法律問題，主要是看桃園市長張善政決定，這是個人觀瞻問題。

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游智彬10日上午赴移民署抗議，表示已註銷中國大陸戶籍，質疑移民署弄丟資料。移民署回應，游智彬確實未繳付喪失原籍證明，依法通知補繳，應盡速辦理，以免影響自身權益。

陸委會、移民署依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第9之1條清查在台取得定居的原陸籍人士戶籍狀況，該條文在2004年3月1日實施。約1.2萬名當事人被要求補件「喪失原籍證明」，有來台20多年陸配第一次收到補件通知。（編輯：邱國強）1140410