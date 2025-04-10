拿不出喪失原籍證明 陸委會：具結必須舉證

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（中央社記者李雅雯台北10日電）移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，部分當事人有實務執行困難。陸委會今天表示，初步認定4種情況可以具結方式替代，必須加以舉證。

大陸委員會（陸委會）10日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，經與移民署研商後，初步認定有4種情況可具結替代。

第1，赴陸恐怕會有人身安全疑慮者，例如出於政治或宗教等因素，當事人認為赴陸恐會有被逮捕狀況。第2，如果是因為重大傷病或是臥床、配合醫治療程身體衰弱或行動不便者。

第3，2015年1月1日起沒有去過中國大陸者；不過倘若後續被查獲有赴陸狀況，還是會要求補件喪失原籍證明。第4，針對部分台商在陸所生子女，如果主張從來沒有在陸設籍，經主管機關審核確認，可用具結方式替代。

梁文傑分別說明4種可具結替代情況。他說，赴陸有人身安全疑慮，較常見樣態為修練法輪功者；不過不能單憑個人說法就免除提交喪失原籍證明的義務，需要一些事證確認當事人確實有參與法輪功，例如透過其他同修者證詞。

他提到，符合重大傷病等狀況難以赴陸處理者可提出醫生證明；設定過去10年未曾赴陸者可用具結方式替代，抓10年原因在於，這是一個政府認為較為合理的數字，若以20年、30年計算，恐又太久了。

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關於第4種情況，梁文傑說明，早年台商在陸生態特殊，確實可能有難以確認情況，政府基本準則為「這個小孩子怎麼帶來台灣的」，只要有相關紀錄，即可作為確認基礎；倘若當事人在陸有讀小學等，等於在陸有報戶口，不符合第4種情況。

梁文傑強調，當事人收到通知後起算，3個月內必須補件喪失原籍證明，認為符合4種情況欲以具結方式替代者，可以向移民署提出申請；如果還有其他確實無法赴陸處理的事由，政府會繼續彙整意見、滾動檢討。（編輯：邱國強）1140410