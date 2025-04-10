移民署要陸配補件喪失原籍證明 藍黨團籲全面暫緩

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）內政部移民署要求部分在台定居陸配補件「喪失原籍證明」，國民黨立法院黨團今天呼籲，政府不要再意識形態治國，更不該利用行政手段霸凌特定族群，應先全面暫緩清查工作，檢討相關措施。

移民署清查獲准在台定居陸配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，被要求3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記。國民黨團副書記長許宇甄、陳玉珍、翁曉玲等人上午召開「陸配人權不是鬥爭工具」記者會，向政府提出建言。

許宇甄指出，陸配如何辦理驗證，移民署回覆有3種方式，包括請海基會提供驗證副本，陸配本人回中國大陸申請，以及請大陸親友代為申請。估計受影響陸配約有1萬多人，若無法法以此3種方式提出證明，陸委會、移民署、海基會將以個案協助。

許宇甄質疑，是否因為兩岸停止交流，陸委會、海基會沒什麼業務，吃飽太閒沒事找事做，故意刁難，自行創造1萬多件個案協助的行政工作。務實的做法應是分類後，以通案方式處理。呼籲政府不要再意識形態治國，更不該利用行政手段霸凌特定族群，請先全面暫緩清查工作，檢討相關措施。

陳玉珍表示，這就像在法律上要自證無罪一樣荒謬。在台灣有那麼多事要擔心時，政府不去思考讓醫療、經濟更好，竟然是想著如何清洗人口。這不但擾民，也證明陸委會無意兩岸交流。

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陳玉珍強調，現在有8、9萬逃逸外勞，移民署人力已不夠，卻要花時間做這些莫須有的事，這是在國家內部找敵人，造成人民恐慌，呼籲政府懸崖勒馬。

翁曉玲也說明，這項措施已造成廣大民怨，希望政府能夠思考到陸配家庭的困難，不要刁難別人，做這些沒意義的事，台灣正面臨經濟上的困境，政府應將心力放在讓台灣如何安全度過美國關稅風暴，不要讓台灣社會更加撕裂。（編輯：萬淑彰、張若瑤）1140410