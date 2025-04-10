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查無游智彬繳付喪失原籍證明 移民署：通知補繳

2025/4/10 14:38（4/10 15:16 更新）
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新黨副秘書長游智彬。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北10日電）新黨副秘書長游智彬今天赴移民署抗議，表示已註銷中國戶口，質疑移民署弄丟資料。移民署回應，游智彬確實未繳付喪失原籍證明，依法通知補繳，應盡速辦理，以免影響自身權益。

移民署日前表示，依兩岸條例規定，為免同時具有兩岸戶籍，已陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限3個月內繳附，逾期未補者可撤銷定居許可和除戶。媒體報導，游智彬擁有中國和台灣身分，也在此波通知名單。

游智彬今天上午赴移民署外抗議，表示移民署提到他有中國籍，因此來投案，自己握有已撤銷中國大陸戶籍的證明，質疑移民署搞丟資料。

游智彬指出，移民署把他的個人資料洩漏，要求24小時內公告他是否具有中國大陸的戶籍，否則明天將赴台北地方檢察署控告內政部長劉世芳等人洩密。

游智彬接受聯訪表示，他服過兵役、繳過稅，所有國民應盡義務都有盡到，但國民權益卻被民進黨剝奪霸凌，會默默承受但不會被擊倒，還說自己擁有中華民國國籍和護照及身分證，到中國大陸是使用台胞證。

媒體問及何時放棄中國籍，游智彬指出，1995年在移民署取得中華民國的戶籍，因當時來台灣前，就已經要註銷中國大陸福建漳州的戶口，才可取得台灣的戶籍，再度質疑移民署搞丟資料。

移民署發布新聞資料表示，經查證資訊系統紀錄，游智彬確實未繳付喪失原籍證明紀錄，依法通知補繳相關證明文件，應盡速辦理，以免影響自身權益。

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移民署表示，在台定居設籍的中國配偶超過14萬人，依現行法令，近期通知其中未曾繳付喪失原籍證明進行補繳，約1萬人，已陸續接獲相關證明文件。

移民署指出，對於繳付遇到實際困難的個案，可透過專線等方式反映，為兼顧執行必要性及人道需求，將會同陸委會及海基會等單位提供個案必要協助。（編輯：蕭博文）1140410

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新黨副祕書長游智彬（右3）10日上午赴移民署外抗議，表示移民署提到他有中國籍，因此來投案，自己握有已撤銷中國大陸戶籍的證明，質疑移民署搞丟資料。移民署回應，游智彬確實未繳付喪失原籍證明，依法通知補繳。中央社記者劉建邦攝 114年4月10日
新黨副祕書長游智彬（右3）10日上午赴移民署外抗議，表示移民署提到他有中國籍，因此來投案，自己握有已撤銷中國大陸戶籍的證明，質疑移民署搞丟資料。移民署回應，游智彬確實未繳付喪失原籍證明，依法通知補繳。中央社記者劉建邦攝 114年4月10日
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