上萬陸配台灣身分恐遭註銷 陸委會移民署研商方案

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（中央社記者劉世怡台北9日電）在台陸配14萬人，有1萬多人未繳交喪失原籍證明文件，恐遭註銷台灣身分。陸委會副主委梁文傑說，近期接到很多陳情電話，無法繳交理由五花八門，將與移民署研商，進行個案幫忙。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長、法務部部長等率所屬相關單位列席就「言論自由不在！界線誰說了算！國家介入特定政治言論之法律邊界」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委莊瑞雄質詢指出，陸委會、移民署近期清查陸配，要求補交喪失中國戶籍的公證書，引起軒然大波，是否為亞亞案才搞出來政治動作？

移民署副署長陳建成表示，這事不是突然在做，是持續在做，法源依據為民國93年3月1日修法的兩岸關係條例第9-1條規定，要求台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領有護照，避免雙重身分造成權利義務重疊，也維護兩岸往來秩序。

莊瑞雄追問，依規定陸配如果沒有補交此公證書，就喪失（註銷）台灣身分，修法至今已20年，目前註銷等相關數據為何？

陸委會副主委梁文傑解釋，根據規定，陸配以2004年為界，2004年以前取得台灣身分者，須6個月內繳交其已取消大陸身分的證明文件，否則就會註銷台灣身分，這是第9-1條明確規定，沒有解釋空間；至今已20年，就他所知，只要被檢舉沒有繳交，移民署就會採取動作，而現在就是處於全面查察階段。

移民署副署長陳建成則說，至今共有676人被註銷。依據統計目前獲准在台定居的陸配有14萬人，清查結果多數都已繳交喪失原籍證明文件，僅1萬多人未繳，已發布通知，而未繳原因可能是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、其健康狀態等。

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陳建成表示，針對1萬多人部分，目前研議他們若有困難，沒有辦法順利取得喪失原籍證明文件，移民署設有服務電子信箱以及22個服務站供其陳情個案問題，移民署會跟陸委會及海基會開會研商尋求一個解決方案。

梁文傑說，其實近期移民署及陸委會都接到很多陳情電話，部分陸配提出理由合理，但也有理由五花八門。陸委會會跟移民署研商，在哪些情況下陳情為有理由，哪些為沒理由，都會個別進行幫忙。（編輯：張銘坤）1140409