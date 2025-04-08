亞亞等陸配離境 邱垂正：希望3人反省後安居樂業

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（中央社記者王承中台北8日電）陸配亞亞、小微、恩綺因涉嫌鼓吹武統，居留許可遭廢止後離境。對於3人後續狀況，陸委會主委邱垂正今天表示，處分已經完成，亞亞、小微、恩綺也回到中國大陸，經過反省，也希望她們能夠安居樂業。

涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞、類似個案陸配「小微」趙姓女子和「恩綺」張姓女子，遭移民署廢止居留許可後，先後離境。

立法院今天繼續進行總質詢，對於是否掌握亞亞、小微、恩綺的後續狀況，邱垂正在會前受訪表示，過去在行政調查過程中，曾了解是否背後有中共操控。不管如何，處分已經完成，亞亞、小微、恩綺也回到中國大陸，經過反省，也希望亞亞、小微、恩綺能夠安居樂業。

邱垂正指出，會持續關注陸方是否把亞亞、小微、恩綺當成宣傳樣板。他呼籲民眾應提高警覺，了解中國大陸對台灣的統戰分化滲透是無所不在、無孔不入，守護台灣這塊自由民主的土地。

針對民進黨立委提案，陸配申請台灣身分證必須先放棄原國籍。邱垂正表示，立委提案版本很多，尊重立委行使職權，會與立委溝通，待提案審查時，政府也會提供看法。

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媒體詢問，近日有陸配收到移民署通知書，要求3個月內補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」等相關文件。邱垂正表示，依現行兩岸條例規定，陸配要取得台灣的身分證，必須依規定放棄中國大陸戶籍跟身分，把證明交回移民署，才算完成整個法定程序。

對於清華大學材料系特聘教授周卓煇帶學生赴陸進行學術交流，遭質疑是統戰。邱垂正表示，兩岸學術交流要提高警覺，應該秉持對等尊嚴、健康有序的原則，減少政治化。除了符合台灣的兩岸規範外，也要注意社會觀感、國際視聽，並配合教育部指示到赴陸交流平台登錄。（編輯：萬淑彰）1140408