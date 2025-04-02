鼓勵舉報台獨打手 邱垂正：中共對台沒有管轄權

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（中央社記者李雅雯台北2日電）中國大陸國台辦設置「台獨打手」舉報專欄。陸委會主委邱垂正表示，中共對台沒有管轄權，恐嚇手段對於台灣人民沒有拘束力，一連串作為只會引起反感，影響兩岸正常交流。

大陸委員會（陸委會）2日於社群專頁發布短片。邱垂正在片中表示，中共一再地設置各種名目舉報信箱，意圖滋擾、干預台灣內政，「在這裡特別請我們國人放心，中共對台灣沒有管轄權，他們的恐嚇對台灣人民沒有任何拘束力」。

邱垂正強調，中共一連串作為只會引起台灣民眾的反感，嚴重影響兩岸正常交流。由於赴陸風險攀升，提醒必須謹慎評估赴陸港澳的必要性；若有前往需要，可在出發前登錄「赴陸港澳登錄系統」，以利政府提供必要協助。

邱垂正昨天也於社群專頁短片中批評，中共惡意發布台獨打手舉報專欄，這些違反民主法治、充滿恫嚇的手段，背後真正目的是形塑對台灣長臂管轄錯誤假象，為「在地協力者」撐起保護傘，企圖分化台灣內部團結，製造內部動亂衝突。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）於3月26日設立「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，中國大陸國台辦於當天指稱，截至3月26日下午5時止，收到舉報郵件323封，羅列11人名單。

被舉報人員包括內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷、台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、聯電創辦人曹興誠、牙醫史書華、網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC）等11人。（編輯：呂佳蓉）1140402