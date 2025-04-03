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國安人士：中共對台認知戰增謀獨標籤 長臂管轄加劇

2025/4/3 16:18（4/3 16:27 更新）
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示意圖。（圖取自shutterstock圖庫）
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（中央社記者溫貴香台北3日電）國安人士指出，中共今年將擴大對台統戰，對台認知戰將延續「疑美」、「疑賴」及「失敗」等3論述主軸，但加入包括指總統賴清德是希特勒及操作「綠恐謀獨」等新內容，試圖將台灣貼上挑釁者標籤，且跨境鎮壓、長臂管轄的情況恐更嚴重，台灣民眾需留意。

國安人士日前在一場內部簡報中指出，中共今年的對台工作重點是擴大對台統戰，可概分3個層面。首先，今年9月是二戰終戰80週年，中共將隆重紀念「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，強調這場戰役是共產黨打下，並鼓勵台灣各階層配合參加相關紀念活動，目的是搶奪抗戰與二戰勝利話語權。

國安人士說明，其次是推動刪修「吳斯懷條款」，即「兩岸人民關係條例」第9條之3，為台灣卸任官員赴陸解套。第三是擴大台灣民眾赴大陸旅遊交流以進行統戰，中共今年對邀請台灣民眾到大陸交流採取新做法，就是赴大陸的團員裡，至少要有近一半未曾去過大陸，才能獲得補助或好處，以避免每次都是同一群人，目的是擴大人員交流面。

國安人士也提醒，今年北京的「跨境鎮壓」（跨境壓迫）狀況可能會更多。中共不斷強調要落實「懲獨22條意見」，對國際民主組織、運動組織專業人士與研究者，或是接受美國援助的台灣學生、組織及相關人士等入境中港澳時，中共的態度是「有必要可予以抓捕」。

國安人士指出，這類針對個人的「長臂管轄」，不僅對人權造成威脅，也帶來旅行風險，且讓民間交流更惡化，國際間包括歐盟都已高度關注。

至於對台訊息操作，國安人士解釋，中共仍聚焦「疑美論」、「疑賴論」及「失敗論」3主軸，包括持續操作在美國新政府相關政策下，台灣將淪為「棄子」，以及川普總統會在與中國領導人習近平「川習會」時賣掉台灣。

「疑賴論」也進入新階段，國安人士舉例，諸如抄襲俄羅斯對烏克蘭的做法，指總統賴清德是希特勒、民進黨是納粹、台灣要戒嚴；且在賴總統提出因應國安「17項措施」後，中方已出現新一波「綠恐謀獨」論述，試圖將台灣貼上挑釁者的標籤。

此外，國安單位觀察，近期相關操作主要由中國網信辦發動，中國公安部所屬網軍則大量發動中國學者，指賴總統的「17項措施」是為了大罷免、是要戒嚴、恐增加軍事誤判風險等，這些訊息大多都是週六、週日出現，且來自操作式帳號。

國安人士透露，國際友盟跟台灣談到有關安全合作議題時，都會提醒像中國這類間諜或是透行為，需要被進一步嚴格管理，特別是過去有一些國安案件，事後被輕判，讓友盟國家覺得台灣「酒駕罪比叛國罪還要重」，十分不可思議。

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國安人士強調，川普上任後，台美間的安全合作有更加緊密趨勢，從不同的戰略觀念、不同的投資想法等方面的溝通一直持續，都在「密集進行當中」。至於軍事投資部分，包括戰備、戰力形成等都有整體構想與規劃，並與美方持續溝通。

至於美國智庫學者提出台灣應恢復兩年期義務役，國安人士回應，沒有聽過這類討論，唯一有討論的就是役期回復到1年，如何在這1年裡，讓單兵戰力可以被有效形成，重點是強化整體戰力。（編輯：林克倫、張若瑤）1140403

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