YouTuber解析亞亞在台灣影片：符合統戰策略、威脅話術影響台灣安全

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（中央社記者廖文綺台北22日電）劉姓陸配網紅「亞亞在台灣」遭移民署認定鼓吹武統，要求限期離境。針對劉女喊冤，YouTube頻道「小鄭在日本」分析，劉女的影片內容符合統戰策略，加劇中國網友對「遲早武統」的認知，也給中國政府推動武統的理由，將影響台灣安全。

劉姓陸配透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，移民署依法廢止劉女在台依親居留許可，並要求3月25日前離境。

針對劉女日前發布影片喊冤，YouTube頻道「小鄭在日本」19日發布影片分析，劉女認為她的言論沒有危害台灣社會的原因之一，是她的影片只發布在中國大陸的抖音平台，受眾群體都是中國大陸的網友。然而小鄭認為，這並不代表她的影片對台灣社會就不構成影響。

小鄭點出，這些影片並不像表面上「只給中國網友看」這麼簡單，而是中國對台灣輿論戰的重要一環。「中國的統戰策略並不是只針對台灣內部，也包括對中國大陸民眾的輿論動員」。劉女所製作的影片內容，正符合中共中央政治局常委王滬寧所提出「要塑造祖國必然統一大勢」。

小鄭表示，這些影片讓中國人更加相信武統是遲早的事，強化中國內部對台灣的敵對態度，「而結果就是讓中國政府推動武統政策的理由越來越充分」，最終將影響台灣的安全。

此外，劉女日前接受台灣網紅「我是柳傑克」的訪問，其中討論到劉女曾說過「如果解放軍不念同胞之情真的往死裡打，台灣30分鐘就會變成廢墟」的言論，以共軍的軍力而言是「客觀的評價」。

小鄭指出，「台灣30分鐘變廢墟」的說法不是客觀事實，而是恐懼操控的策略，「目的是讓台灣人相信，無論如何都打不過中國，反抗是沒有意義的」，這是戰爭中典型的心理戰術，是為了讓台灣人喪失抵抗意志而設計的話術。

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小鄭表示，雖然劉女堅持這些言論是她的個人觀點，但以她「兩岸大使」的身分背景，加上「宣揚中國軍力強大」、「期待解放軍立大功武統台灣」等言論，是非常明確的軍事威脅話術，而不僅僅是主張支持兩岸統一的政治觀點，「她的節目早已成為統戰重要的組成部分」。

小鄭認為，劉女被移民署剝奪居留許可，「並不是台灣政府毫無根據且缺乏人性的作法，而是國家安全防衛的升級，是全世界都普遍存在的，正當的國家防禦行為」。（編輯：陳鎧妤）1140322