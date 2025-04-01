陸配小微未依限離台抵新北專勤隊 移民署將啟動強制出境會議

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）陸配「小微」和「恩綺」因涉鼓吹武統言論，遭廢止居留許可並限期離境。「恩綺」昨天搭機離境。未依限出境的「小微」今天上午自行抵達新北專勤隊，移民署將開會決議強制出境程序。

涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞已於3月25日晚間自行搭機離境，類似個案陸配「小微」和「恩綺」也遭移民署限期於3月31日前離境；其中「恩綺」昨晚6時35分自松山機場搭機離境，但「小微」在限期時間內均未出境。

移民署昨天表示，「小微」趙姓女子未依限離境，將依法執行強制出境。

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據了解，「小微」昨晚在他處落腳，並於今天上午約9時45分自行到移民署新北市專勤隊報到，移民署將召開強制（驅逐）出國（境）案件審查會，包括移民署、相關機關代表和學者專家與會，決議相關強制遣返作業程序。

同時，行政作業確定後，移民署將安排最快的班機予以強制出境，目前航班時間和機場都還無法確定。（編輯：蕭博文）1140401