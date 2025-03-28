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陸配小微、恩綺遭限期離境 總統府前陳情拉布條

2025/3/28 22:24（3/28 22:36 更新）
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陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論遭限期離境，兩人與家人28日一起到總統府前拉開寫有「還我母親權」的布條陳情。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月28日
陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論遭限期離境，兩人與家人28日一起到總統府前拉開寫有「還我母親權」的布條陳情。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月28日
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（中央社記者黃麗芸台北28日電）陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，分別遭移民署廢止依親居留和長期居留許可，並限期31日前離境。兩人今天在台籍先生陪同下到總統府前陳情，拉起寫有「還我母親權」布條。

「亞亞在台灣」陸配劉振亞涉武統言論遭移民署廢止依親居留許可、限期離境，已於25日晚間搭機出境。

類似個案的陸配「小微」和「恩綺」也因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署分別廢止依親居留許可和管制5年不得再申請依親居留，及廢止長期居留許可，同時都限期於31日前離境。

「小微」和「恩綺」下午2時許在兩人台籍先生的陪同下，前往中正區總統府陳情拉布條，訴求「還我母親權」，同時將陳情資料遞交給總統府憲兵。

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轄區警方、台北市警察局中正第一分局獲報後，立即派員到場處理，考量影響人行道通行問題，柔性勸導兩對夫妻移至附近介壽公園陳情，但全程鮮少發言陳述，直到下午2時40分許才離開現場。

針對「小微」和「恩綺」2人是否已提訴願，移民署截至晚間10時仍未回應。（編輯：黃名璽）1140328

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樂樂法利案 劉世芳：若覺得有處理瑕疵可訴願陳情陸配小微居留遭廢止稱被台灣政府欺負 移民署：依法辦理
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