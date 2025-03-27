衛福部：不允許暴力推翻民主、把兒童當統戰工具

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）陸配劉振亞涉及武統言論離境，有民團指陸配與稚齡子女分離，是否應考量兒童權利。衛福部次長呂建德今天說，配合陸委會，不允許以暴力推翻民主自由秩序，更不能把兒童當統戰工具。

陸配劉振亞（亞亞）被控發表「武統」言論，遭移民署廢止依親居留許可，已在期限內離境，但中華人權協會對此發出聲明，強調「陸配人權也是台灣人權」，並援引「公民與政治權利國際公約」與「兒童權利公約」，強調政府不應以其言論剝奪居留權，而是應優先考量兒童「不與父母分離」的權利。

衛生福利部次長呂建德今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「少子女化衝擊，如何營造友善托育環境」進行專題報告並備詢，會前接受媒體聯訪時表示，一切都按照並配合大陸委員會規定。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體詢問若把孩子當成統戰工具。呂建德強調，自由民主是台灣共同價值，為人父母想要做怎樣的政治主張是一件事情，但若想以暴力的方式來推翻所有自由民主，「國際通例絕對不允許的」，更不能運用兒童來當作統戰工具，這是為人父母的道理，也是國家的基本政策。

他在結束聯訪前再度重申，對於主張任何統一或獨立，這是個人言論自由，如果要以暴力、武力的方式來推翻自由民主秩序，「這是我們國家所不允許」，也是全世界民主國家的共同通例。（編輯：李亨山）1140327