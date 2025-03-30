陸配涉武統言論 卓榮泰：還有2個要請離開台灣

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（中央社記者葉素萍台北30日電）行政院長卓榮泰今天宣講時，質疑中資的建設品質不佳，重申面對中國統戰滲透「三個一定」，並指「接下來還有2個（陸配），會請她離開台灣」。他也說，新北12位立委，有6位推動國家進步，6位亂刪預算，這是一場6比6的民主拔河。

卓榮泰今天出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會新北場，勞動部長洪申翰、內政部長劉世芳、民進黨秘書長林右昌、民進黨新北市6位黨籍立委到場宣講。

卓榮泰宣講時說，新北市12位立委（藍綠各6席），有6位立委推動國家進步，另外6位亂刪預算拖住國家向前腳步，這是一場6比6的民主拔河，拜託大家勇敢站出來，一起挺民主、保台灣，讓民主隊獲勝。

卓榮泰指出，國民黨立委翁曉玲要求農業部提供戰時農糧地圖的機密計畫，昨天他已宣布以後翁曉玲所有的提案索資，一律送行政院核可後才可以給；只要翁曉玲規規矩矩，他會尊重，但若跨越國安紅線、絕不縱容。

卓榮泰說，國民黨立委陳玉珍提案要在離島建設條例引進中資，但看看最近泰國地震倒掉的大樓，「泰國人蓋的都好好的，中國人來蓋的那棟，還沒蓋好就倒了」；他指出，陳玉珍之前說大陸施工效率快、很進步，要行政院不要閉著眼睛、不看世界進步，「我不僅沒有閉著眼睛，我們張大眼睛、嚴格把關」。

他強調，無論是翁曉玲要國家機密或陳玉珍要引進大陸工程建設業者，行政院會把關，也請人民做行政院後盾，一起把關。

卓榮泰指出，最近新北市長侯友宜說新北連道路建設的經費都不夠，但中央對地方的補助是增加的，還好明年新北市長就要換新人，大家努力選出自己喜歡的人，「自己作主，中央地方再次合作，新北道路的錢就不會不夠」。

陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期31日前離境。卓榮泰重申，面對中國統戰與滲透，有「三個一定」，包括，只要有人主張武力與暴力，一定請他出去，「前幾天我們已經請1個出去了，接下來還有2個，我們還會請她出去、離開台灣」。

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洪申翰宣講時說，卓榮泰帶領內閣團隊出席，要一起當人民的側翼、當民主的側翼、當對抗中共的側翼，「這一次我們還是會贏，還是會把台灣民主守住」。

劉世芳說，呼籲所有的人站起來，為台灣出一口氣，大家要一步步向前走，否則台灣人會被看不起，台灣人會被對岸的人看不起。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140330