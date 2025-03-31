陸配小微、恩綺涉武統言論 劉世芳：1人已訂機票、1人仍在猶豫

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（中央社記者陳俊華台北31日電）陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期31日前離境。內政部長劉世芳今天說，據掌握其中1人已經訂好機票、另1人還在猶豫，因為這名中配比較特殊，跟國台辦關係不錯，因此可能有些變數。

陸配「小微」和「恩綺」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署分別廢止依親居留許可和管制5年不得再申請依親居留，及廢止長期居留許可，同時都限期於31日前離境。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席，繼續審查「紀念日及節日實施條例草案」。劉世芳會前受訪表示，今天掌握的訊息，其中1人已經訂好機票、另1人則仍在猶豫不決，後來發現這名中配比較特殊，跟中國國台辦的關係還不錯，所以原本預定要離境可能有些變數，會按照規定處理。

劉世芳指出，這名中配過去一段時間以來，在台灣跟國台辦的溝通頻率相當高，「我們覺得很奇怪」，因為在社群網路上一下誰要離開、一下說不離開，事情可能會有變數，但都在內政部掌握中。

媒體詢問，是「小微」或「恩綺」還沒訂機票。劉世芳表示，她無法證實，但按移民署規定，這兩名都不具備台灣國民身分，沒有身分證也沒有國籍，都是中國人，中國人申請依親居留如果遭廢止，在10天內要自行離境，否則就會用強制離境方式處理。

劉世芳表示，因為時間還沒到，且這兩人都有請律師提出訴願或行政訴訟，但並不影響行政處分的執行。至於跟國台辦有何關聯，劉世芳說，恕難回答，等到需要執行其他行政處分時，自然會跟大家報告。媒體追問，是否會呼籲這名陸配如期離境，劉世芳說，「我們呼籲有用嗎」。

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另外，緬甸28日受到規模7.7強震襲擊，消防署30日表示，國際搜救隊伍已部署13隊，還有13支隊伍動員中，總救災量能足以因應，國內搜救隊已解除待命，並恢復正常勤務運作。

劉世芳說，有傳遞一些訊息表達台灣願意協助，但過去一、兩天緬甸軍政府跟內部反對勢力發生一些戰鬥，搜救隊過去的話，安危無法掌握，因此先解除待命、維持正常勤務運作。（編輯：張良知）1140331