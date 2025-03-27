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專法管制武統言論？ 政院：修刑法是最後手段

2025/3/27 13:01（3/27 13:17 更新）
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行政院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北27日電）各界關注是否立專法管制武統言論，行政院政務委員林明昕今天說，各界憂慮言論自由過度放縱恐影響國安，政府將先考慮現行法律是否足以因應，若不足，則會由法務部研議要立專法或是修正刑法，但刑法將是最後手段。

網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞因涉武統言論遭移民署廢止居留許可、限期離境，各界關注是否立專法管制武統言論，法務部次長徐錫祥昨天受訪表示，會廣泛蒐集各界意見，並在言論自由跟公共利益下做最好的決定。

對於是否立專法管制武統言論，林明昕今天出席政院會後記者會時解釋，言論自由是屬於人的精神性自由，一般來說比財產權保障要更加深，觀察憲法結構，憲法基本權利部分從第8條起規範各種精神性、財產性的權利，且都必須符合第7條平等原則，但第23條也有「踩煞車」條款。

憲法第23條規範，以上各條列舉的自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。

林明昕說，從憲法23條可以看出，憲法本來就提供可以限制言論自由的空間，只是要符合23條規範；他也強調，對憲法第23條的解釋，以及言論自由的解釋，台灣都受到兩公約施行法的約束。

他也強調，限制不代表要處罰，而是像外國人可能來台發表不受歡迎的言論，未來就被禁止入境這一類，且相關限制必須要符合法律保留原則，未來若以刑法處理相關問題，法律保留就要提升為符合罪刑法定原則。

林明昕表示，如果台灣認為言論自由過度放縱導致影響國安，必須適度以其他處罰方式來處理，政府將先考慮現行法律是否足以因應，若不足必須修法，則會由法務部研議要立專法或是修正刑法，行政院尊重各部會主管範圍，待法務部研究完成後，再來審慎討論是否有必要做相關限制。

他也說，無論如何刑法將是最後手段，不是都會上綱到刑法規範。

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另外，中研院院士陳培哲昨天與多人聯名批評政府壓縮言論自由。林明昕則說，舉凡世界國家，民眾的言論自由也好，各種精神性自由、財產自由等當然都受到保障，這是從人性尊嚴、價值出發，但只要有團體存在就會有某種程度的限制，因此重點是如何限制，只要符合法律保留原則、明確性原則、正當目的性、比例原則，都有討論空間。

林明昕還說，不同的學者看法不同，昨天發表批評的學者並非法律學者，整體而言，大家都有發表意見的機會，若認為法律有違憲也有相關機制可以處理，這就是台灣跟其他一般民主社會相同之處。（編輯：蘇龍麒）1140427

#刑法
#移民署
#行政院
#法務部
#林明昕
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