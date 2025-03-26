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府：鼓吹對台發動侵略戰爭 牴觸民主與言論自由紅線

2025/3/26 16:31（3/26 16:44 更新）
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圖為總統府外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北26日電）針對中研院士等學者聲明台灣言論自由空間遭壓縮，總統府發言人郭雅慧今天表示，尊重也捍衛不同主張者的言論自由。惟鼓吹對台發動侵略戰爭、仇恨與強暴犯行，已經觸犯聯合國公約明確規範的犯罪行為，是對台灣自由民主國家體制的挑戰，也牴觸民主與言論自由的紅線。

針對媒體詢問中研院士等學者聲明指台灣言論自由空間遭壓縮一事，總統府發言人郭雅慧下午表示，台灣是民主社會，自由與民主是國家根基，總統府尊重也捍衛不同主張者的言論自由。

她表示，惟鼓吹對台發動侵略戰爭、仇恨與強暴犯行，已經觸犯聯合國公約明確規範的犯罪行為，是對台灣自由民主國家體制的挑戰，也牴觸民主與言論自由的紅線。（編輯：林興盟）1140326

#郭雅慧
#總統府
#中研院士
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