陸配亞亞限期離境丈夫聲請停止執行遭駁 法院：有危社會安定之虞

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（中央社記者劉世怡台北25日電）「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭移民署認定鼓吹武統，要求限期離境，劉女丈夫及3名孩子向法院聲請停止執行。法院今審酌以公益優先保護，且不符停止執行要件，裁定駁回。可抗告。

劉振亞透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，移民署依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，並於15日送交處分書，限期10天內離境，須於3月25日前離境。

劉女日前向法院聲請停止執行。台北高等行政法院認為劉女有鼓吹戰爭宣傳的事實，沒有准許的必要，21日晚間裁定駁回。可抗告。

黃姓丈夫及3名孩子也提出聲請狀，向台北高等行政法院請求停止執行劉女的限期離境，主張內政部原處分是針對政治言論內容進行審查，疑涉違法，且劉女抖音自媒體對國家安全並無危害，相關函文涉誤用公民與政治權利國際公約第20條規定並擴張解釋，有逾越兩岸條例的授權等。

法院今天指出，准許停止執行應考量具備積極要件，加上不具備消極要件，缺一不可；審酌劉女影片內容經閱聽者觀覽及各類傳媒轉發後，明顯已造成目前社會爭議四起，紛擾難平並升高各種對立氛圍，由形式上觀之，可認劉女所為，明顯有危害社會安定之虞，對公益有重大影響，而內政部以相關規定，作成原處分，難謂不法，也沒有一望即知的違法瑕疵。

法院指出，本件經權衡停止執行對劉女的利益，以及不停止執行對公益的影響，本件應當以公益為優先保護對象。

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法院指出，本案原處分形式上並不具有一望即知的違法瑕疵，而聲請人主張部分，應由本案訴訟時進行審究並審酌相關證據綜合判斷，是否違法等，並非本件停止執行階段予以審認。

法院表示，本件聲請人聲請停止執行，明顯與停止執行要件不符，因此聲請不准許，裁定駁回。可抗告。（編輯：黃名璽）1140325