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劉世芳：亞亞非普通媽媽 法律輿論心理3戰齊發

2025/3/25 10:24（3/25 21:49 更新）
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內政部長劉世芳（中）25日上午赴立法院會列席備詢，會前受訪時回應網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境等相關議題。中央社記者鄭清元攝 114年3月25日
內政部長劉世芳（中）25日上午赴立法院會列席備詢，會前受訪時回應網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境等相關議題。中央社記者鄭清元攝 114年3月25日
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（中央社記者郭建伸台北25日電）網紅「亞亞在台灣」武統言論引發關注。內政部長劉世芳今天表示，亞亞並不是普通媽媽，可看見發動法律戰、輿論戰、心理戰，當要消滅台灣主權時，還在討論個人生離死別，這完全中了中共的認知作戰。

「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境，今天是可自行離境最後期限，但劉女向媒體強調沒有打算離開，並將在民間團體聲援下，赴內政部要求撤銷行政處分。

立法院今天繼續進行施政總質詢，劉世芳在進入議場前接受媒體訪問。媒體詢問，若劉姓陸配今晚11時59分仍沒離境，內政部是否研擬方案。

劉世芳表示，「亞亞在台灣」的影片引起很大的爭議，移民署依據兩岸人民關係條例做出行政處分，希望亞亞於10天內離境，如果超過10天就會做強制離境處分，到目前為止並沒有改變。

劉世芳表示，綜觀這幾天發展，她認為亞亞並不是「普通媽媽」，可看見發動法律戰、輿論戰、心理戰，可說是「3戰齊發」。

劉世芳指出，有親中的台灣同胞、網紅在媒體聲援亞亞，理由是武統台灣屬於言論自由；但在台北高等行政法院駁回聲請後，亞亞仍繼續抗告，要求最高行政法院處理，亞亞了解台灣法律，並不是「什麼都不知道」。

劉世芳表示，台灣有很多親中團體，「如曾任國民黨考紀會主委的葉大律師」，從旁協助法律戰，但都沒法抵擋行政法院的裁決。

劉世芳指出，亞亞要求必須撤銷行政處分，但台灣有其法律制度規定，如果交通警察告知紅燈不能左轉，但用路人偏要紅燈左轉，不只會接到交通罰單，還會發生車禍。

劉世芳強調，這位亞亞不是簡單的普通媽媽，現在甚至引用國際兒童權利公約；但她要反問，小孩留在台灣會獲得更好福利優待，還是回去中國大陸鼓勵統一台灣。

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劉世芳表示，要消滅台灣主權時，還在討論個人生離死別，這完全中了中共的法律戰、輿論戰與心理戰的認知作戰。

媒體追問，強制執行該如何進行。劉世芳表示，按照規定處理，因為以前已有先例。（編輯：張良知）1140325

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