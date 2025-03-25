陸配亞亞拒自行離台 移民署26日0時起將強制出境

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）陸配劉振亞涉武統言論遭處分限期離境，今天是最後期限，但她不服。移民署依法最快明天0時起即可強制出境，但考量行政程序完備周延，不排除上午開始執行，並採取柔性方式。

另方面，外界關注強制出境機票費用問題，移民署今天透過新聞訊息表示，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第19條、大陸地區人民及香港澳門居民強制出境處理辦法規定，強制出境費用應由劉振亞自行繳納或在台保證人負擔，屆期不繳納，依法移送強制執行。

據悉，若劉振亞拒絕離台也不買機票，將由移民署先行墊付相關出境費用，後續再向其在台保證人索償。

劉振亞透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，遭移民署依法廢止在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，限期10天內、須於3月25日前自行離境。劉女另向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，目前向最高行政法院提出抗告。

「台灣國際家庭互助協會」今天陪同劉振亞在內政部大樓外舉行「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會，訴求內政部撤銷對她的行政處分。

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針對劉振亞拒絕自行離台一事，行政院長卓榮泰今天受訪表示，在主權安全情況下，任何違反法律的，一定會用最嚴厲方式處置，但過程要用最溫柔的態度，此事無妥協空間。

據了解，移民署最快明天0時強制執行，將遵行採柔性方式，詳細強制出境程序和地點仍在規劃中。（編輯：蕭博文）1140325