中配亞亞陳情內政部遭抗議爆衝突 警舉牌警告[影]

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（中央社記者黃麗芸、吳欣紜台北25日電）網紅「亞亞在台灣」中配劉振亞今天到內政部陳情，要求撤銷限期離境處分。網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人到場「歡樂送」支持驅離，數度衝撞遭警方舉牌警告。

劉振亞因涉武統言論遭限期離境，今天為自行離境最後期限。劉振亞希望能繼續留台陪伴子女，今天在民間團體聲援下，赴內政部召開記者會，要求撤銷對她的行政處分。

內政部大門前另一側，八炯、陳柏源及中華保台反共復國黨等團體也同步召開記者會，現場約聚集近50人，支持並要求移民署硬起來，驅離劉振亞。

為避免現場爆發意外衝突及維持現場交通秩序，台北市警方今天共出動40人到場，並架設改道牌。

八炯表示，劉振亞就是想被媒體拍到遭移民署架離出境的畫面，如此中國央視及短影音網路平台抖音（TikTok）就會宣傳「台灣沒有民主自由和人權」等，劉女想帶「投名狀」回去，但他想反統戰回去，所以邀請其他守護中華民國民主自由的中配到場說明。

期間陳柏源、八炯數度率眾要至一旁的劉女記者會對質，但因跨越北市徐州路兩車道，影響醫院救護車通行，現場警方見狀立即攔阻，媒體也全部湧上，現場一度爆發激烈叫囂、對峙及推擠，八炯的手機還掉落地上遭人誤踩損。

影片來源：中央社

台北市警察局中正一分局長張嘉煌在上午10時25分第一次舉牌警告，強調警方保持雙方記者會自由言論權利，但請八炯、陳柏源不要率領群眾互相干擾，刺激衝突，警方依違反集遊法規定，要求回到警方規劃區域內舉行記者會。

八炯等一行人才又退回警方所規劃的記者會地點繼續發表言論，眾人除了手持各式海報抗議，還高喊「亞亞一路好走」及「恭送亞亞回歸中共國」等口號，最後還要求劉振亞不要再裝可憐了，也不要將孩子推到前線，利用孩子、假裝是受害者，支持移民署及賴政府用強硬手段保護台灣人民。

八炯指出，若到今天晚上11時59分，劉振亞還在台灣的話，將率眾夜宿桃園機場。

雙方記者會約於上午11時許結束，現場人潮才紛紛散去，但媒體仍緊追劉振亞一行人，她最後坐上計程車離去。

因涉武統言論遭限期離境的網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配25日前往內政部外舉行記者會，訴求內政部撤銷對她的行政處分。圖為支持驅離亞亞的群眾在場邊高舉標語抗議、表達不滿。中央社記者趙世勳攝 114年3月25日

劉振亞今天是在台灣國際家庭互助協會陪同下召開記者會，此協會簡稱國際家協（TIFA），成立於民國95年11月5日，社團成立目的為促進跨國婚姻所組成的國際家庭建立互助支持的網絡。

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國際家協以推動保障外籍配偶公民權、工作權、教育權、社會福利及其他人權活動為目標，過去與其他新住民團體都是「移民/住人權修法聯盟」（移盟）成員，致力移民法規修法並對外倡議，但在2012年修國籍法時，國際家協因與移盟立場不同而退出。

台灣民眾黨曾擬提中配徐春鶯進入不分區立委名單，國際家協當時即投書聲援徐春鶯。另外，過去政府發放消費券時，國際家協也曾抗議新住民權益受損。（編輯：戴光育）1140325

網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境，25日與民間團體赴內政部舉行記者會要求撤銷行政處分；支持驅離亞亞的群眾也在另一側聚集，舉看板表達立場，警方在旁維護秩序。中央社記者趙世勳攝 114年3月25日

因涉武統言論遭限期離境的網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配25日前往內政部外舉行記者會，訴求內政部撤銷對她的行政處分。場邊有民眾高舉中國國家主席習近平照片，對武統言論表達不滿。中央社記者趙世勳攝 114年3月25日