加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

陸配亞亞搭8時45分班機離台 媒體包圍松機場面混亂

2025/3/25 19:25（3/25 22:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞（前中白帽者）遭令限期離境，25日晚間現身台北松山機場準備搭機，引發媒體追逐包圍，場面一度混亂。中央社記者裴禛攝　114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞（前中白帽者）遭令限期離境，25日晚間現身台北松山機場準備搭機，引發媒體追逐包圍，場面一度混亂。中央社記者裴禛攝　114年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、劉建邦、謝幸恩台北25日電）網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭令限期離境，今天晚間現身松山機場準備搭機，網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人現場高喊「一路好走」等口號，場面混亂。

劉振亞因涉武統言論遭移民署廢止居留許可、限期離境，今天為自行離境最後期限；劉振亞今天上午由民間團體陪同至內政部外召開記者會，要求撤銷對她的行政處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉振亞原本表示不會自行離境，但今天晚間6時50分許現身松山機場，向航空公司櫃台報到。劉振亞的丈夫與家人同時現身，引發媒體追逐包圍，她在現場發表書面聲明並重申上午的訴求，預計將搭乘晚間8時45分班機離台前往中國福州。

網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人，也在松山機場門口外提前召開記者會，並於亞亞現身時拍手大喊「一路好走」、「回歸祖國」等口號，由於八炯等人進入出境大廳被警方包圍，一度引發旅客不滿，現場相當混亂。（編輯：陳清芳）1140325

#內政部
#移民署
#松山機場
#八炯
#陳柏源
#亞亞在台灣
#劉振亞
網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞（戴白帽者）遭令限期離境，25日晚間現身松山機場準備搭機。中央社記者黃麗芸攝　114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞（戴白帽者）遭令限期離境，25日晚間現身松山機場準備搭機。中央社記者黃麗芸攝　114年3月25日
網紅八炯（前右）及「閩南狼」陳柏源（左）到場。中央社記者謝幸恩攝 114年3月25日
網紅八炯（前右）及「閩南狼」陳柏源（左）到場。中央社記者謝幸恩攝 114年3月25日
陸配劉振亞晚間現身台北松山機場，並向航空公司櫃台報到，場面一度混亂，警方出動多名警力維持秩序。中央社記者謝幸恩攝 114年3月25日
陸配劉振亞晚間現身台北松山機場，並向航空公司櫃台報到，場面一度混亂，警方出動多名警力維持秩序。中央社記者謝幸恩攝 114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭令限期離境，25日晚間6時50分許出現松山機場辦理離境手續，許多民眾到場抗議，現場高喊「一路好走」等口號，警方以人牆阻擋防止意外發生。中央社記者裴禛攝 114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭令限期離境，25日晚間6時50分許出現松山機場辦理離境手續，許多民眾到場抗議，現場高喊「一路好走」等口號，警方以人牆阻擋防止意外發生。中央社記者裴禛攝 114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭令限期離境，25日晚間從松山機場搭機離境，網紅八炯及「閩南狼」陳柏源（後中拿手機者）等人現場高喊「一路好走」等口號。中央社記者裴禛攝 114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭令限期離境，25日晚間從松山機場搭機離境，網紅八炯及「閩南狼」陳柏源（後中拿手機者）等人現場高喊「一路好走」等口號。中央社記者裴禛攝 114年3月25日
延伸閱讀
涉武統言論遭限期離境 亞亞：非賴著不走盼清白離台中配亞亞陳情內政部遭抗議爆衝突 警舉牌警告中配亞亞訴求內政部撤銷處分 抗議民眾包圍嗆滾回去陸配亞亞限期離境丈夫聲請停止執行遭駁 法院：有危社會安定之虞劉世芳：亞亞非普通媽媽 法律輿論心理3戰齊發
劉振亞
陸配亞亞將搭晚間8時45分班機離境 盼回台討公道陸配亞亞涉武統言論 晚間自松山機場搭機離境
陳柏源
陸推居住證 邱垂正：製造對台行使管轄權假象網紅揭中共誘台人辦中國身分證 總統：免錢最貴自由不能折現
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：