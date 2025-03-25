涉武統言論遭限期離境 亞亞：非賴著不走盼清白離台

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（中央社記者高華謙、黃麗芸台北25日電）因涉武統言論遭限期離境的「亞亞在台灣」劉姓陸配今天說，她從沒鼓吹武統，談武統是基於形勢分析，「我愛台灣也愛大陸」，她已經盡最大努力維護個人權益，也不是賴著不走，只希望清白離開台灣。

劉姓陸配透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，遭移民署依法廢止在台依親居留許可，限期須於3月25日前離境。

影片來源：中央社

「台灣國際家庭互助協會」今天陪同劉姓陸配在內政部大樓外舉行「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會，不過內政部無人出面接受陳情；與此同時，由網紅八炯號召、支持驅離的群眾也在另一側聚集，並到記者會周邊大喊滾回去。

劉姓陸配表示，她的訴求是請內政部撤銷對她的行政處分，有非常多媒體名嘴造謠她假結婚、洗人口等，對她家庭帶來無比巨大傷害，但她有3個未成年孩子都在台灣出生，不存在洗人口問題，孩子上學時還被同學質問是不是要一起被遣返，非常不公平。

針對內政部長劉世芳表示，亞亞不是普通媽媽，而是發動法律戰、輿論戰、心理戰的人。劉姓陸配說，她就是一個普通媽媽，「我有談到武統，我談武統是基於對形勢分析」，一旦發生武統會對台灣帶來多大傷害，談武統與主張武統是不同概念。

至於如果無法如願留在台灣遭強制驅離，是否會配合。劉姓陸配說，她開放與大家對話，就是把握自己最後機會，她知道政府態度強硬，也知道極有可能今天過後就會被驅離台灣。

劉姓陸配表示，「我愛台灣也愛大陸」，她生活在台灣、孩子在台灣、家也在台灣，一旦發生戰爭，她的孩子未來也要當兵；如果真的被強制驅離，她很無奈，但已經盡最大努力維護個人權益，「我現在在這裡不是賴著不走」，而是媒體造謠她假結婚、洗人口，造成她的家庭毀滅，「我只希望清白離開台灣」。

劉姓陸配的丈夫則以台語表示，攻擊抹黑已造成亞亞人格毀滅，他相信法律還是公平的，因此有請律師幫忙，至今還在等待公平與正義，如果今天法律天秤再度傾斜，明天他們將不在台灣，「可是我是台灣孩子，難道你也要讓我走嗎，我有生存在這裡的權利」，衷心要求內政部暫停對亞亞的驅離處分，不要讓他們家庭破裂。

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台灣國際家庭互助協會高雄辦公室主任龍煒璿表示，他們是2006成立的移民團體，為台灣跨國婚姻國際家庭工作，與很多東南亞、越南、菲律賓姊妹站在一起，也有表達支持台灣藏人家庭的生活權利，2012年提出台灣移民應不分國籍人人參政，並非只支持陸配。

包括人民民主黨創辦人鄭村棋、左翼聯盟秘書長黃德北也到場聲援，媒體追問現場放有「台獨政府趕陸配，乞丐趕廟公」標語，國際家協立場是否支持統一。龍煒璿說，台灣要統一或獨立，都要公開討論，不管獨立或統一，人民都是這塊土地的主人。（編輯：翟思嘉）1140325