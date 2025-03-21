陸配恩綺、小微涉武統言論 移民署廢止居留許可要求限期離境

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（中央社記者劉建邦台北21日電）移民署今天表示，陸配「小微」、「恩綺」於網路發布多部武統侵略台灣影片，調查後並通知當事人陳述，並會商陸委會等機關，廢止2人依親居留許可，且依法要求限期離境。

內政部移民署發布新聞資料指出，中國籍配偶「小微」先前在發布多部網路影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅台灣主權的鼓吹武統侵略言論。

移民署表示，經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，且會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止「小微」依親居留許可，且管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

此外，另名中國籍配偶「恩綺」曾發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權，及台灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，經移民署依相同程序，作成廢止長期居留許可，並限期離境，逾期則強制出境等處分。

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移民署表示，秉於依法行政，已全力投入調查相關個案，維護國家安全及社會安定的堅定立場不變。

移民署指出，再次對於近期網路謠傳未積極查處等不實言論，嚴正駁斥，多數的新住民都認同台灣崇尚民主自由的核心價值並落地生根，呼籲國人只有團結，才能避免分化，共同守護台灣民主自由體制。（編輯：張銘坤）1140321