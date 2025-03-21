加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
中共統戰
新聞專題
中共統戰3/40
首頁 / 社會

陸配恩綺、小微涉武統言論 移民署廢止居留許可要求限期離境

2025/3/21 17:28（3/22 13:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸配「恩綺」在抖音頻道發布多部武統侵略台灣影片。（圖取自恩綺抖音網頁douyin.com）
陸配「恩綺」在抖音頻道發布多部武統侵略台灣影片。（圖取自恩綺抖音網頁douyin.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北21日電）移民署今天表示，陸配「小微」、「恩綺」於網路發布多部武統侵略台灣影片，調查後並通知當事人陳述，並會商陸委會等機關，廢止2人依親居留許可，且依法要求限期離境。

內政部移民署發布新聞資料指出，中國籍配偶「小微」先前在發布多部網路影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅台灣主權的鼓吹武統侵略言論。

移民署表示，經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，且會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止「小微」依親居留許可，且管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

此外，另名中國籍配偶「恩綺」曾發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權，及台灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，經移民署依相同程序，作成廢止長期居留許可，並限期離境，逾期則強制出境等處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

移民署表示，秉於依法行政，已全力投入調查相關個案，維護國家安全及社會安定的堅定立場不變。

移民署指出，再次對於近期網路謠傳未積極查處等不實言論，嚴正駁斥，多數的新住民都認同台灣崇尚民主自由的核心價值並落地生根，呼籲國人只有團結，才能避免分化，共同守護台灣民主自由體制。（編輯：張銘坤）1140321

#移民署
#陸配
#武統
延伸閱讀
移民署：「亞亞在台灣」若10天內未離境將強制出境內政部：14名國人持中國身分證遭註銷戶籍 要恢復有難度「亞亞在台灣」事件牽連陸配 陸委會：不希望被標籤化中配「亞亞在台灣」涉倡武統 檢察官林達：國家存續是言論自由界線「亞亞在台灣」居留許可廢止 劉世芳：言論自由不是武統藉口「亞亞在台灣」鼓吹武統限期離境 北高行駁回停止執行聲請YouTuber解析亞亞在台灣影片：符合統戰策略、威脅話術影響台灣安全
中共統戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陸委會：若黃安有中國身分證 將立即註銷台灣身分
23
更多編輯台推薦新聞：