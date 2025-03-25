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中配亞亞訴求內政部撤銷處分 抗議民眾包圍嗆滾回去

2025/3/25 11:27（3/25 20:34 更新）
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網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境。台灣國際家庭互助協會25日上午陪同劉姓陸配（前中）在內政部前舉行記者會，指移民署濫權，要求即刻撤銷違法的行政處分。前左為劉姓陸配老公。中央社記者王騰毅攝 114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境。台灣國際家庭互助協會25日上午陪同劉姓陸配（前中）在內政部前舉行記者會，指移民署濫權，要求即刻撤銷違法的行政處分。前左為劉姓陸配老公。中央社記者王騰毅攝 114年3月25日
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（中央社記者高華謙、黃麗芸台北25日電）因涉武統言論遭限期離境的「亞亞在台灣」劉姓中配今天赴內政部外舉行記者會，訴求內政部分撤銷對她的行政處分。支持驅離亞亞的群眾隨後包圍由路障圍起來的記者會場地，大喊「滾回去」，雙方言語叫囂，未發生肢體衝突。

劉姓中配透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，遭移民署依法廢止在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，限期10天內、須於3月25日前離境。劉女另向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，得抗告。

「台灣國際家庭互助協會」今天陪同劉姓中配在內政部大樓外舉行「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會，並高喊「移民署違反國際公約、移民署迫害陸配」；與此同時，由網紅八炯號召、支持驅離亞亞的群眾也在另一側聚集，過程中八炯兩度衝撞警方、要到記者會嗆聲，都被警方攔下。

劉姓中配在丈夫陪同下表示，她的訴求是內政部分撤銷對她的行政處分，她在大陸出生，婚後在台生活10幾年，見證兩岸變化，她即將被驅離台灣，但她願意站出來邀請大家跟她公開辯論，「我不希望發生戰爭，我主張和平統一」，大家都說她鼓吹武統、要把她驅離，但她在影片中沒找到自己鼓吹武統影片。

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劉姓中配說，她有3個未成年孩子都在台灣出生，不存在洗人口問題，有非常多媒體名嘴造謠她假結婚、洗人口等，對她家庭帶來無比巨大傷害，孩子上學時還被同學質問是不是要一起被遣返，這非常不公平。

移民署先前指出，劉女已被依法廢止在台依親居留許可，須遵守限期離境命令，屆時不離境，將依法執行強制出境。依移民署規劃，劉女須於26日離境，否則就是逾期滯台，將執行強制出境。（編輯：蘇龍麒）1140325

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因涉武統言論遭限期離境的網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配25日赴內政部外舉行記者會，訴求撤銷對她的行政處分。網紅八炯（前）也到場邊抗議，呼籲將舔共、武統陸配驅逐出境。中央社記者趙世勳攝 114年3月25日
因涉武統言論遭限期離境的網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配25日赴內政部外舉行記者會，訴求撤銷對她的行政處分。網紅八炯（前）也到場邊抗議，呼籲將舔共、武統陸配驅逐出境。中央社記者趙世勳攝 114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配（中粉色帽子）涉武統言論遭令離境，25日在台灣國際家庭互助協會陪同下前往內政部舉行記者會，指移民署濫權，要求即刻撤銷違法的行政處分，遭意見不同群眾嗆聲，隨後在警方戒護下離去。中央社記者王騰毅攝 114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配（中粉色帽子）涉武統言論遭令離境，25日在台灣國際家庭互助協會陪同下前往內政部舉行記者會，指移民署濫權，要求即刻撤銷違法的行政處分，遭意見不同群眾嗆聲，隨後在警方戒護下離去。中央社記者王騰毅攝 114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配（前）涉武統言論遭令離境，台灣國際家庭互助協會25日陪同劉姓陸配在內政部前舉行記者會，劉姓陸配強調自己不希望發生戰爭，沒有鼓吹武統，她主張和平統一，批移民署濫權，要求內政部撤銷對她的行政處分。中央社記者王騰毅攝 114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配（前）涉武統言論遭令離境，台灣國際家庭互助協會25日陪同劉姓陸配在內政部前舉行記者會，劉姓陸配強調自己不希望發生戰爭，沒有鼓吹武統，她主張和平統一，批移民署濫權，要求內政部撤銷對她的行政處分。中央社記者王騰毅攝 114年3月25日
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