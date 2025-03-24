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「亞亞在台灣」沒打算離開 25日擬赴內政部要求撤銷離境處分

2025/3/24 20:32（3/25 10:04 更新）
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網紅「亞亞在台灣」發表武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可。（圖取自抖音網頁douyin.com）
網紅「亞亞在台灣」發表武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可。（圖取自抖音網頁douyin.com）
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（中央社記者劉建邦台北24日電）「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境，明天是她可自行離境最後期限。劉女今天向媒體強調沒有打算離開。明天將在某民間團體聲援下，赴內政部要求撤銷行政處分。

劉姓陸配今天接受TVBS新聞網專訪時說，強調沒有打算離開，更沒有訂班機，因為她覺得自己沒錯，直指這是冤案對她進行人格毀滅，「如果我離開了，就是接受這不實指控」。

劉女說，將提出抗告，強調個人立場主張和平統一，非鼓吹武統，之前影片闡述有關武統言論是在分析武統可能帶來的危險性。她提到放心不下孩子，原本應陪伴孩子度過家庭災難，若被驅離後孩子不只失去母親，還要承受不公正的傷害。

「台灣國際家庭互助協會」今天發出採訪通知，劉女及其家人預計明天上午在內政部外召開記者會，主張移民署違反國際公約、迫害陸配及侵犯人權，要求內政部長劉世芳正視移民署濫權的問題，即刻撤銷行政處分，避免骨肉分離，對劉女的3個子女造成難以回復重大傷害。

移民署先前資料指出，劉女已被依法廢止在台依親居留許可，須遵守限期離境命令，屆時不離境，將依法執行強制出境。依移民署規劃，劉女須於26日離境，否則就是逾期滯台，將執行強制出境。

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依「大陸地區人民及香港澳門居民強制出境處理辦法」規定，移民署將派員戒護當事人至機場或港口並監視出境，也可能因等候合適班機等程序先被收容。

依移民署過去執行強制出境案例包含，包括2024年10月中國姚姓夫妻趁在台港人團體在捷運西門町站出口廣場宣講，破壞旗幟並出言挑釁。移民署調查後依違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，依法廢止停留許可及註銷入出境許可證，派員把2人帶往桃園機場搭上返回中國的飛機。（編輯：孫承武）1140324

#移民署
#亞亞在台灣
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