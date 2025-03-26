陸配亞亞離台批迫害人權 劉世芳：接受各界指教

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（中央社記者陳俊華台北26日電）網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞昨天自行離境，並批內政部長劉世芳對她進行人權迫害。劉世芳今天說，沒有要針對個案回應，按規定處理就好，她接受各界的批評、指教，會虛心受教。

「亞亞在台灣」陸配劉振亞因涉武統言論，遭移民署廢止居留許可、限期離境，昨晚她從松山機場獨自搭機離境，稍早說自己「清清白白的離開」，盼後續申請團聚程序時，內政部和移民署能依法行事。

劉世芳上午在立法院受訪時表示，沒有要針對個案做任何回應，已經處理就處理、按照規定處理就好。對於亞亞指控施壓移民署、對她進行人權迫害；劉世芳說，接受各界的批評、指教，會虛心受教，不針對個案處理。

媒體追問，是否鬆一口氣，劉世芳說，「我還在呼吸」；至於後續是否還能申請專案探視小孩，劉世芳表示，請看移民署的入出境管理辦法。

針對台灣人持有中國身分證的調查狀況，劉世芳指出，目前查察的案例約70幾案，被取消戶籍約15名左右，但內政部只能講數字，因涉及個資法，除非當事人自己願意講。

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另外，外傳竹聯幫昨晚擬在立法院康園餐廳票選幫主，最終餐敘遭取消。劉世芳說，立法院內的警勤維護是由保六總隊負責，保六在接到訊息後跟康園餐廳討論，剛好昨天行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜都在院會，所以內政部認為不宜，不只破壞國家門面，也破壞行政、立法間的互動。

立法院昨天歷經一天朝野攻防，未能進行施政總質詢，晚間恢復開會時，卓榮泰等內閣官員已離開。劉世芳表示，這可以請教行政院，行政院看到的開會通知是到晚間6時整，而卓榮泰在晚間6時左右跟韓國瑜打過招呼，是依照韓國瑜的指示才離開的。（編輯：張均懋）1140326