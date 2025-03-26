加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
中共統戰
新聞專題
中共統戰3/45
首頁 / 社會

陸配亞亞離台批迫害人權 劉世芳：接受各界指教

2025/3/26 09:53（3/26 11:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞25日自行離境，並批內政部長劉世芳對她進行人權迫害。劉世芳（右2）26日在立法院受訪時表示，沒有要針對個案回應，按規定處理就好，她接受各界的批評、指教，會虛心受教。中央社記者郭日曉攝 114年3月26日
網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞25日自行離境，並批內政部長劉世芳對她進行人權迫害。劉世芳（右2）26日在立法院受訪時表示，沒有要針對個案回應，按規定處理就好，她接受各界的批評、指教，會虛心受教。中央社記者郭日曉攝 114年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北26日電）網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞昨天自行離境，並批內政部長劉世芳對她進行人權迫害。劉世芳今天說，沒有要針對個案回應，按規定處理就好，她接受各界的批評、指教，會虛心受教。

「亞亞在台灣」陸配劉振亞因涉武統言論，遭移民署廢止居留許可、限期離境，昨晚她從松山機場獨自搭機離境，稍早說自己「清清白白的離開」，盼後續申請團聚程序時，內政部和移民署能依法行事。

劉世芳上午在立法院受訪時表示，沒有要針對個案做任何回應，已經處理就處理、按照規定處理就好。對於亞亞指控施壓移民署、對她進行人權迫害；劉世芳說，接受各界的批評、指教，會虛心受教，不針對個案處理。

媒體追問，是否鬆一口氣，劉世芳說，「我還在呼吸」；至於後續是否還能申請專案探視小孩，劉世芳表示，請看移民署的入出境管理辦法。

針對台灣人持有中國身分證的調查狀況，劉世芳指出，目前查察的案例約70幾案，被取消戶籍約15名左右，但內政部只能講數字，因涉及個資法，除非當事人自己願意講。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，外傳竹聯幫昨晚擬在立法院康園餐廳票選幫主，最終餐敘遭取消。劉世芳說，立法院內的警勤維護是由保六總隊負責，保六在接到訊息後跟康園餐廳討論，剛好昨天行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜都在院會，所以內政部認為不宜，不只破壞國家門面，也破壞行政、立法間的互動。

立法院昨天歷經一天朝野攻防，未能進行施政總質詢，晚間恢復開會時，卓榮泰等內閣官員已離開。劉世芳表示，這可以請教行政院，行政院看到的開會通知是到晚間6時整，而卓榮泰在晚間6時左右跟韓國瑜打過招呼，是依照韓國瑜的指示才離開的。（編輯：張均懋）1140326

#陸配
#亞亞在台灣
#劉振亞
中共統戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
「亞亞在台灣」沒打算離開 25日擬赴內政部要求撤銷離境處分
66
更多編輯台推薦新聞：