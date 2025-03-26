武統言論是否立專法禁止 法務部：廣泛蒐集意見

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（中央社記者王揚宇台北26日電）網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞因涉武統言論遭移民署廢止居留許可、限期離境。外界關注禁止鼓吹戰爭或武統言論是否應制定專法，法務部次長徐錫祥今天受訪表示，會廣泛蒐集各界意見，並在言論自由跟公共利益下做最好的決定。

立法院司法及法制委員會今天審查司法院、行政院及朝野立委所提刑事訴訟法部分條文修正草案等案，徐錫祥列席並於會前接受媒體聯訪，針對外界討論是否要就武統言論或鼓吹戰爭立專法等議題，作相關說明。

徐錫祥說，相關規定散見在很多法律中，是否要立專法，法務部刑修小組之前有開會，學者的意見是希望能夠成立專法，但到底要立專法還是修刑法，法務部會廣泛蒐集各界意見，也會基於言論自由跟公共利益做最好的決定。

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此外，劉姓陸配遭移民署認定鼓吹武統，要求限期離境，劉女向法院聲請停止執行。台北高等行政法院認為劉女有鼓吹戰爭宣傳的事實，沒有准許的必要，裁定駁回。

媒體追問，北高行引用兩公約來駁回此案，是否合理。徐錫祥說，這是參考兩公約的精神，並非依照兩公約的規定，而移民署是依照相關規定廢止劉姓陸配的居留許可。（編輯：張均懋）1140326