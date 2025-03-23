陸配小微居留遭廢止稱被台灣政府欺負 移民署：依法辦理

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（中央社記者劉建邦台北23日電）中國籍配偶「小微」在網路鼓吹武統等言論，移民署廢止其依親居留許可。她說，台灣是有言論自由，台灣政府欺負「3個孩子的媽」。移民署表示，事證經調查，依法辦理。

內政部移民署21日發布新聞資料指出，中國籍配偶「小微」先前發布多部網路影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅台灣主權的鼓吹武統侵略言論，廢止「小微」依親居留許可。

「小微」昨天透過短影音應用程式抖音（TikTok）「台灣省夫婦三個孩子」帳號發布影片表示，有媒體想採訪、想詢問她的心聲，對於移民署的決定她沒有任何氣憤，她的心聲就是「台灣政府就是這樣作為嗎？」要欺負3個孩子的母親。

她說，台灣是有言論自由，才喊出「台灣是中國的台灣，台灣早晚滿地插滿五星紅旗」，台灣政府就怕了嗎，1名婦女就能威脅台灣政府嗎，政府要廢止她的居留證，這就是她的感想，政府真是丟臉到丟到國際。

「小微」接著發布另一部影片並公布移民署公文內容，她表示，台灣政府做出對她的懲罰，終於等到確定通知並公布公文內容，1名有3個孩子的母親說這些話，台灣政府就害怕認為會帶來威脅，台灣將上了國際新聞。

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她提到，「我愛國是光榮的，我愛國的任何代價我都接受，我光榮幸福回家！我是堂堂正正的中國人！永遠不怕事，任何狂風暴雨來，我都接住。」

移民署今天指出，相關事證都是經過積極調查，且有通知當事人陳述意見，並會商大陸委員會等相關機關意見後，才會廢止「小微」依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期將強制出境。（編輯：戴光育）1140323